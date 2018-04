Mithilfe von Kamera und Notizblock bringt der Fotograph und Referent die ganze Vielfalt fremder Länder ins Ländle.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, wusste schon Dichter Matthias Claudius. Genau das dachte sich auch Bernd Mantwill, als er das Reisen zu seinem Beruf machte. „Bereits in meiner Schulzeit faszinierten mich fremde Länder und Kulturen, gerne verreiste ich mit dem Finger im Atlas“, erinnert er sich. Seine erste reale Tour führt ihn nach Israel, wo er mehrere Wochen in einem Kibbuz lebt und arbeitet. Es folgen Reisen nach Asien, Afrika, Lateinamerika – bisher hat der umtriebige Wahl-Leonberger 47 Länder erkundet, manche sogar mehrfach. Auf einige musste er bisher schweren Herzens verzichten, denn Krisengebiete meidet er verständlicherweise.

Sein Hobby auch als Beruf auszuüben, kam ihm lange nicht in den Sinn. Tatsächlich ist sein Entschluss, seine Brötchen mit Vorträgen und Fotoausstellungen zu verdienen, aus der Not heraus geboren. „Ich habe Geografie studiert mit dem Themenschwerpunkt Klimaforschung. Das mag heute brandaktuell sein, doch damals gab es kaum Jobs in der freien Wirtschaft.“ Mantwill arbeitet als Übersetzer in den USA, im Auftrag der Universität Stuttgart in der Schweiz. Irgendwann reicht es ihm. Er kehrt nach Deutschland zurück und beginnt, seine Reisen zu Papier zu bringen, die unzähligen Fotos zu sichten und beides miteinander zu verknüpfen. Im Laufe der Zeit entstehen mehrere Fotoausstellungen und über 100 Diavorträge, darunter drei über die Landeshauptstadt. Mit ihnen entführt er sein Publikum seit 14 Jahren in fremde Welten. „Die erste Zeit war hart. Keiner kannte mich, entsprechend wenig habe ich eingenommen. Am Monatsende blieb nie was übrig“, erinnert er sich mit leicht wehmütigem Lächeln.

Heute zählt der 55-Jährige zu den regelmäßigen, gern gesehenen Referenten. Statt seine Zuhörer mit stundenlangen Fachvorträgen zu erschöpfen, kreiert der gebürtige Schwieberdinger seine Porträts so, wie sich ihm das Land darstellt: vielseitig, manchmal widersprüchlich, nie langweilig und vor allem bunt. „Ich verzichte bewusst darauf, die Vorträge schriftlich auszuarbeiten, sondern erzähle im Stil einer Live-Reportage frei von der Leber weg.“ Scheinbar mühelos koppelt er so unterschiedliche Themen wie Klima, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Ethnien und Religion, Geschichte und Naturwunder zu einem properen Ganzen. Am Ende nimmt der Zuhörer nicht nur die Gewissheit mit, dass er auf unterhaltsame Weise etwas Neues gelernt hat, sondern sieht einige Dinge vielleicht in einem anderen Licht. Und genau das bezweckt Mantwill: „Manche Länder haben durch die Berichterstattung in den Medien einen extrem schlechten Ruf, stehen für Terror und religiösen Fanatismus. Aber die Menschen dort haben auch noch ein ganz anderes Gesicht. Das will ich zeigen.“

Tipp: Auf Mantwills Homepage www.geomoment.de finden sich viele Informationen über seine Vortragsthemen, dazu eine Fotogalerie und die Liste der aktuellen Termine.