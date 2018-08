In seinem aktuellen Buch beschreibt der Autor und Biologe, wie auch Stadtbewohner mehr „Wald“ erfahren können.

Clemens G. Arvay betritt den Wald und fühlt sich zu Hause. Die Natur hat der Österreicher seit jeher im Blut. Seine Kindheit verbrachte er am Rande eines Stadtwaldes in Graz, von seinem Zimmer aus konnte er die Baumkronen und die darin umherspringenden Eichhörnchen beobachten. Heute lebt der 38-Jährige am Rande von Krems an der Donau – wieder an einer Schnittstelle zwischen Natur und Stadt.

„Mensch und Natur sind mein Lebensthema“, erzählt Arvay. Es ist ihm daher nicht nur privat wichtig, viel im Grünen zu sein. Auch beruflich beschäftigt er sich mit dem gesundheitsfördernden Einfluss der Natur auf uns Menschen. Der Autor und Biologe studierte Landschaftsökologie in Graz und Pflanzenbiologie in Wien. Nach seinem Studium begann er, als Qualitätsmanager für die österreichische Bio-Marke „Zurück zum Ursprung“ von Aldi-Süd zu arbeiten, war jedoch von der Industrialisierung der ökologischen Landwirtschaft schockiert.

„Ich habe gesehen, wie Bio-Hühner am Hubstapler in die Halle geführt wurden, wie Kartoffeln auf das Fließband gekippt wurden und dann im Takt von drei Hühnern pro Sekunde getötet wurden.“ Diese Erfahrungen waren ausschlaggebend für seine beiden Bücher „Der große Bio-Schmäh“ und „Friss oder stirb“, in denen er den Lebensmittelkonzernen kritisch gegenübertritt. „Mein Herz schlägt für den Wald und die Wissenschaft“, so Arvay. Seine zuletzt herausgebrachten Bücher handeln daher von der heilenden Wirkung von Pflanzen, Tieren und Landschaften auf den Menschen. Diese positive Wirkung nennt er den Biophilia-Effekt. Der 38-Jährige legt jedoch Wert darauf, nicht als Esoteriker bezeichnet zu werden: „Es ist mir wichtig, die Aussagen in meinen Büchern wissenschaftlich abzusichern.“ Für sein aktuelles Buch „Biophilia in der Stadt“ durchforstete er mehr als 250 medizinische Studien.

Mit seinem Buch „Der Biophilia-Effekt“, das 2016 erschienen ist und zum Bestseller wurde, kam der Österreicher in die Medien. Vor allem über die Kontakte in Deutschland freut er sich. So war der Autor bereits Gast in Frank Elstners Sendung „Menschen der Woche“ und im „ARD-Morgenmagazin“. Beim Reisen lernt er viel von Deutschland und seiner Natur kennen.

„Österreich ist klein und schnell erkundet, in Deutschland gibt es für mich allerdings noch viel zu entdecken.“ Besonders interessiert ihn, wie die naturnahen Seiten der Städte aussehen. Nach Arvay hat sich „die Gesellschaft von der Natur abgewendet“ – das mache uns krank. So haben Stadtmenschen eher Herz-Kreislauf-Beschwerden als die, die auf dem Land leben. Auch die Wahrscheinlichkeit, an Asthma zu erkranken, ist in der Stadt achtmal so hoch wie auf dem Land. Er will den Lesern von „Biophilia in der Stadt“ daher die Augen öffnen, welch wertvolle Ökosysteme wir in der Stadt haben, und Antworten geben, wie auch Stadtmenschen mehr Natur erfahren können.

„Menschen werden immer in Städten leben. Aber um diese Stadtkultur in die Zukunft zu retten, müssen die Städte grüner werden.“ In seinem Buch gibt Arvay viele Anregungen, wie das geschehen könnte. Möglich wären Dachgärten, Dachwälder, begrünte Hausfassaden und Öko-Korridore, die sich beispielsweise entlang der Stadtbahn-Strecke durch die Stadt ziehen. Auch für Stuttgart hat der Biologe eine Idee: Die durch S 21 frei werdenden Bahngleise könnten begrünt und zu Öko-Bereichen umgestaltet werden.

Tipp: Mehr Natur erfahren kann man beispielsweise im Greutterwald bei Korntal-Münchingen. Mit der S 6 oder der S 60 gelangt man vom Hauptbahnhof in nur 13 Minuten dorthin.