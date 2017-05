Der Bildband „Wegbegleiter“ dokumentiert seine vielen Projekte in Wort und Bild.

Der Karikaturist Dieter Gross feierte im Februar seinen 80. Geburtstag – „das doppelte Schwabenalter“, wie der gebürtige Stuttgarter knitz betont. Im Moment wird der Bildband „Wegbegleiter“ veröffentlicht, der seine vielen Projekte in Wort und Bild dokumentiert und persönliche Wegbegleiter zu Wort kommen lässt. Zeichnen bis zur Erkenntnis, nicht etwa der bitteren, nein, vielleicht eher in dem Sinn: „Wer bin ich, was ist meine Aufgabe oder: Was ist der Mensch, dass sich Gott seiner annimmt?“

Dieter Gross sucht in seinem Werk und Tun nach der Wahrheit, nach Offenbarungen und auch nach sich selbst. Zum Beispiel im täglichen ungeschönten Blick in den Spiegel, der nicht aus Eitelkeit zum Ritual geworden ist, sondern weil er zu einem Langzeitprojekt gehört: Gesichtskontrolle – seit 1985 por­trätiert sich Dieter Groß jeden Tag, egal, in welcher Stimmung oder zu welcher Zeit auch immer. Seine Spielregeln sind in den 30 Jahren immer die gleichen geblieben – Papier einheitlicher Größe und Qualität, „und ich habe nur einen Versuch! So komme ich zur direkten Wahrheit über mich selbst. Manchmal gefällt mir das, manchmal nicht.“

Über 70 Kartons, jeder enthält Zeichnungen aus drei Monaten, mit den täglichen Blättern stehen in seinem Atelier in Vaihingen, sauber geordnet nach Tag, Monat und Jahr. „Diese halbe Stunde am Tag gehört mir.“ Eine Art Meditation, die so ganz typisch ist für den Künstler: authentisch und unverfälscht, echt und mit einer Prise „Lachen über sich selbst“. Denn Humor hat der jugendfrische 80-Jährige zweifelsohne. Die Satire ist sein Medium, Wahrheiten auf die Spur zu kommen. „Satire ist Lachen aus Notwehr!“, merkt er spitzbübisch an. Ist seine Arbeit Notwehr? Sicher nicht, eher eine Art, sich mit seinen Gaben auszudrücken. „Dass ich das kann – dafür bin ich sehr dankbar.“ Gross arbeitet jeden Tag im Atelier „Kein Tag ohne Linie!“, wie er Albrecht Dürer zitiert, denn seine Gaben sieht er auch als Verantwortung. Vor sich, vor den Menschen, vor Gott. „Zeichnen ist Teil meines Daseins.“

Der bekennende Katholik ist in der Kirchengemeinde aktiv und etliche seiner Werkzyklen sind biblischen Themen gewidmet. Kreuzwegzyklen, eine Passionsreihe, Schweißtücher, die unter anderem in einer Art Live-Performance jeweils kurz vor dem Osterfest entstehen, so auch in diesem Jahr in Weil der Stadt geschehen, wo sein Zyklus „Sieben Menschen in der Passion“ ausgestellt war, wie schon in vielen Städten Europas zuvor. Dieter Gross ist im Stuttgarter Westen aufgewachsen. Zunächst studierte er auf das Lehramt Kunst, bereits 35-Jähriger wird er an die Kunstakademie Stuttgart berufen und arbeitet dort 40 Jahre als Professor für Kunstpädagogik. In dem Bildband „Wegbegleiter“ bringt der Historiker Gerhard Raff die Künstlerpersönlichkeit im Vorwort auf den Punkt: Professor Dieter Gross – ein Schwabe wie aus dem Bilderbuch – multitalentiert und ein so universal wie vielseitig tätiger Künstler, Karikaturist, Kabarettist, Komiker von Gottes Gnaden, Kirchenmaler, Käpsele u. v. a. m., lobt ihn Raff in seinem Vorwort.

Info: „Wegbegleiter“ Bildband, Kunstdruck, 224 Seiten, Landhege Verlag, Stuttgart, 24, 50 Euro