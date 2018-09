Die Literaturwissenschaftlerin spürt dem Verhältnis von Menschen und ihren nächsten Verwandten in der Literatur nach.

Das erste Sachbuch von Dr. Alexandra Tischel ist ein Lesevergnügen nicht nur für Affenfans. „Die Idee, mich ausgerechnet diesem Thema zu widmen, kam mir bei einem Besuch der Wilhelma“, rekapituliert Tierfreundin Tischel die Anfänge ihres Buchprojekts. „Ich beobachtete ein kleines Mädchen und ein junges Orang-Utan-Männchen, die einen langen Blick miteinander tauschten, und ich fragte mich spontan, was die beiden wohl ineinander sehen.“ Die Akademische Oberrätin, die am Institut für Literaturwissenschaft der Universität Stuttgart lehrt, beschließt, sich der Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Affen und Menschen unter einem neuen Blickwinkel zu nähern: indem sie literarische Affenfiguren wie Franz Kafkas Rotpeter oder Peter Høegs Erasmus unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Normen und wissenschaftlicher Erkenntnisse analysiert.

In der Folge verschwimmen Realität und Fiktion, erlaubt und verboten, so dass die Grenze zwischen „uns“ und „ihnen“ neu definiert werden muss. „Kafkas Rotpeter ist ein gutes Beispiel. Weil man sich in seine Situation hineinversetzen, seine Wünsche nachempfinden kann, bekommt das Tier plötzlich einen ganz anderen Status. Im Umkehrschluss gewinnt der Mensch Erkenntnisse über sich selbst und seine Umwelt.“ Genau das bezweckt Tischel: dass die Menschen ihr „Primatenerbe“ trotz oder gerade wegen der Tatsache anerkennen, dass sie sich anders, weiter und individueller entwickelt haben als ihre nächsten Verwandten.

Am Ende dieser Überlegung steht zwangsläufig die Akzeptanz einer großen Verantwortung. „Wir Menschen stellen uns hoch über andere Lebewesen. Das räumt uns einen immensen Entscheidungsrahmen ein, den wir skrupellos ausnutzen. Ich habe die Hoffnung, dass die Erkenntnis über unsere Nähe zu Tieren im Allgemeinen und Affen im Besonderen neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet und uns vielleicht ein Stück weit demütiger werden lässt.“

Knapp vier Jahre dauert es von der Initialzündung bis zum gedruckten Werk – ein Prozess, den die gebürtige Frankfurterin, die 2010 im Rahmen des Dual-Career-Programms nach Stuttgart kam, vor allem anfangs, als es um Aufbau und Struktur des Buches ging, als oft anstrengend und von Zweifeln begleitet in Erinnerung hat. Im Rückblick findet sie, dass sie von der Erfahrung sowohl fachlich als auch persönlich profitiert hat: „Das Buch hat mich einerseits Durchhaltevermögen gelehrt, andererseits sind mir viele Facetten menschlichen Verhaltens heute besser verständlich.“

Da sie als wissenschaftliche Lehrkraft auf Kommunikation und enges Miteinander setze, bilde die Arbeit am Schreibtisch einen sehr willkommenen Gegenpol, folglich wird ihr Erstling nicht ihr einziges Buch bleiben. Tatsächlich arbeitet die frischgebackene Autorin schon an ihrem nächsten Werk. „Es geht um die spannende Frage, warum wir uns eigentlich Geschichten erzählen. Das ist nämlich auch eine typisch menschliche Verhaltensweise“, verrät sie.