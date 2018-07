Kampf dem Antisemitismus: „Extremisten wollen nicht diskutieren“, meint der Religionswissenschaftler.

Zur Bekämpfung von Antisemitismus setzt der Religionswissenschaftler auf Prävention und Dialog, schreckt aber auch vor drastischeren Maßnahmen nicht zurück. Wenn der im „Bibelgürtel“ aufgewachsene Blume, Spross von DDR-Flüchtlingen, an seine Jugendjahre zurückdenkt, erinnert er sich, „immer irgendwo dazwischen gestanden zu haben“.

Schon als Teenager sucht er daher den Dialog, vermittelt zwischen Urschwaben und „Ausländern“, Christen und Muslimen. „In gewisser Hinsicht bin ich aus diesem Brückenbauen nie wieder rausgekommen“, lächelt der gebürtige Filderstädter, dessen beruflicher Weg ihn zunächst als Referent für interkulturellen und -religiösen Dialog ins hiesige Staatsministeriums führte; später übernimmt er die Leitung des Referats für Kirchen, Religion und Integration. 2018 wird Blume von der Landesregierung zum Anti­semitismusbeauftragten für Baden-Württemberg ernannt.

Was Unsicherheit und falscher Eifer im Umgang mit Hass und Hetze anrichten können, weiß der 41-Jährige aus eigener Erfahrung. „2003 geriet ich in Verdacht, Islamisten zu unterstützen. Die anschließende Hexenjagd traf mich völlig unvorbereitet und hat mich sehr schmerzhaft aus meiner Blümchenwelt katapultiert. Nicht nur, weil Karriere und Reputation auf dem Spiel standen, sondern weil ich plötzlich realisierte, wie leicht ein unberechtigter Verdacht unwiderruflich Leben zerstören kann.“ Lange schweigt Blume über seine Erlebnisse, erst als herauskommt, dass zur gleichen Zeit Mitglieder des NSU trotz entsprechender Hinweise an den Verfassungsschutz völlig unbehelligt Morde ausführten, meldet er sich zu Wort.

Heute, die Weste strahlt längst wieder blütenweiß, vermag er der Erfahrung sogar Positives abzugewinnen. „Hass-E-Mails, Shitstorms und verbale Attacken gehören zu meinem Alltag, aber seit damals bin ich gestählt. Ich lasse mich nicht einschüchtern, sonst hätten die Aggressoren schon gewonnen.“ Indes sieht er mit Sorge, wie bedeckt und unbeholfen sich die Gesellschaft angesichts von zunehmenden antisemitistischen Tendenzen verhält. „Wenn ein jüdischer Junge aus Angst vor Repressalien nach dem Sport nicht duschen mag, wenn Vertreter von Recht und Gesetz nicht wissen, wie sie mit Reichsbürgern umzugehen haben, ist Schweigen keine Option.“

Neben mehr Zivilcourage fordert der mehrfache Familienvater eine Meldepflicht für Hassattacken sowie konsequenteres Handeln vonseiten des Staats im Hinblick auf den „alten“ Antisemitismus, der durch die digitalen Medien neuen Aufschwung bekommt, und den aus arabischen Ländern eingewanderten.Er weiß, die Chancen, Antisemitismus auszurotten, sind gleich null. Umso mehr Bedeutung kommt der Aufklärungsarbeit zu. „Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit muss man verteidigen.“