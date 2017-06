Ein Reigschmeckter als Gründungsdirektor des Stuttgarter Stadtmuseums, geht das überhaupt? Sehr gut sogar, meint Torben Giese, der die Position seit Anfang des Jahres innehat.

„Bei einem Projekt wie diesem braucht es ein Team, in dem der Blick von außen ebenso vertreten ist wie der von innen. Schließlich findet die Entwicklung einer Stadt nicht im Vakuum statt, sondern stellt einen Prozess dar, der einerseits von äußeren Faktoren beeinflusst wird, andererseits selbst nach außen wirkt. Lokalkolorit ist da einfach zu eng gefasst“, macht der gebürtige Hanauer deutlich. Entsprechend sieht er das Stadtmuseum als einen Ort der Bildung und Begegnung, als Plattform für Diskussionen und als Stätte, wo die Bürgerschaft aktiv auf die Gestaltung ihrer Stadt Einfluss nehmen kann. „Das Potenzial, sie gemeinsam nach unseren Vorstellungen zu formen, liegt im Kopf jedes Einzelnen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.“

In diesem Zusammenhang liege ihm eine Aufgabe besonders am Herzen: jungen Menschen kulturelle Bildung zu vermitteln und ihnen damit das Rüstzeug in die Hand zu geben, die Geschicke der Stadt zukünftig kritisch und kompetent mitzuprägen.

Keine einfache Aufgabe, die sich dem 39-Jährigen stellt, doch Giese ist guten Mutes, sie zu meistern. Erfahrung mit der Konzeption derartiger Projekte bringt er jedenfalls mit, wenngleich die Pläne für ein Wiesbadener Stadtmuseums gleich zweimal scheiterten. Doch Enttäuschungen schüttelt er nach eigener Aussage schnell ab, blickt lieber nach vorn in die verheißungsvolle Zukunft.

Entsprechend empfindet er die hiesige Herausforderung fast als Wink des Schicksals. „Durch die Entscheidung, das Wiesbadener Haus nicht zu bauen, konnte ich das Konzept nie praktisch umsetzen. Ich freue mich darauf, diese Chance hier wahrzunehmen“, zeigt er sich euphorisch. Dass ihn sein Weg einmal in die Säle eines Museums, vorzugsweise eines Stadt­museums, führen würde, stand für Giese immer fest, denn Themen wie Stadtplanung, Stadtgefüge und Lebensqualität faszinieren den promovierten Historiker schon zu Schulzeiten.

„Die Frage, welchen Beruf ich ergreifen wollte, stellte sich mir nie. Ich bin sozusagen geradewegs vom Leistungskurs Geschichte in der Schule über das historische Seminar der Uni, Magisterarbeit und Promotion in meinem Traum­beruf gelandet.“ Auch privat fühlt sich der Vater von Zwillingen im urbanen Raum heimisch, obwohl er zugibt, noch nicht ganz in Stuttgart angekommen zu sein. „Auf meinen Entdeckungstouren staune ich immer wieder über die tolle Mischung aus Großstadt und urbanen Qualitäten.“

Doch viel Zeit für Erkundungen bleibt Giese neben Beruf und Familie ohnehin nicht und auch mit Hobbys sieht es schlecht aus. An zweien hält er jedoch fest: „Zum einen spiele ich Basketball, andererseits betreibe ich eine

Initiative zur Förderung elektronischer Musikkultur. Ich möchte die Akzeptanz von Techno vorantreiben, damit junge Leute mehr Freiraum haben, um sich zu entfalten.“