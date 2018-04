Die Leiterin der Jungen Oper möchte verstärkt Jugendliche ansprechen.

Mit der Idee, mit ihren Musiktheaterinszenierungen verstärkt Jugendliche anzusprechen, betritt die Leiterin der Jungen Oper neues, vielversprechendes Terrain. „Kinder und Jugendliche sind das anspruchsvollste Publikum, das man sich denken kann, aber auch das ehrlichste. Das macht den Reiz aus.“ Wenn Elena Tzavara, die Statusdenken und Hierarchiegehabe verabscheut und jedem freundlich-respektvoll auf Augenhöhe begegnet, von ihren Zielen und Träumen rund um das Kindermusiktheater erzählt, liegt unüberhörbare Begeisterung in ihrer Stimme. Es ist das Potenzial des Genres, die Vorstellung, was sein könnte, die die gebürtige Hamburgerin jeden Tag auf Neue inspiriert. „Die Junge Oper verfügt über die Flexibilität, schnell und gezielt aktuelle Themen aufzugreifen und in neuen Formaten umzusetzen. Diesen Vorteil müssen wir nutzen.“

Ihre Affinität zu Bühne und Musik entdeckte die heute 40-Jährige früh. Während andere Kinder im Sandkasten spielten, saß sie staunend in Theatersälen, übte Klavier und Querflöte. Mit großen Erwartungen verknüpft sie beide Leidenschaften im Studium der Musiktheaterregie – und wird prompt enttäuscht. „Es dauerte eine Weile, bis ich Wurzeln gefasst hatte, denn anfangs kam die Ausbildung sehr Mozart- und Wagner-lastig daher“, erinnert sie sich schmunzelnd. Schnell geht es Schlag auf Schlag:

Salzburger Festspiele, Ruhrtriennale, Deutsche Staatsoper in Berlin. 2009 übernimmt sie die Leitung der Kinderoper Köln, obwohl sie sich ursprünglich gar nicht in diesem Bereich gesehen hatte. Als das Angebot aus Stuttgart kommt, zögert sie keine Sekunde: „Mit ihrem umfangreichen Repertoire ist die Junge Oper wegweisend im Bereich Kinder- und Jugendmusiktheater. Ich sehe es als große Herausforderung, diesen Anspruch einerseits mit neuen Impulsen fortzuführen, andererseits jungen Menschen nicht nur den Zugang zu unserer Kultur zu ermöglichen, sondern sie in ihrem Verantwortungsbewusstsein als mündige Bürger zu fördern.“

Besonders die Arbeit für und mit Jugendlichen reizt Tzavara. Es sei keine einfache Klientel und genau das sporne sie an: „Wir begeben uns auf Neuland, da die Altersgruppe derzeit kaum vom Musiktheater angesprochen wird. Entsprechend groß ist das Potenzial. Wir müssen halt probieren, auf welche Aspekte und Formate Jugendliche ansprechen.“ In einer Zeit, in der das Bewusstsein der eigenen politischen und so­zialen Verantwortlichkeit wieder stärker vertreten ist, setzt sie auf Themen, die sie selbst beschäftigen, die auch ihren Alltag prägen: gesellschaftliche Veränderungen, der europä­ische Gedanke, die Macht der Medien. Mit der Kammeroper „Krieg“ nach dem Essay von Janne Teller, die die Lebenssituation Geflüchteter im Spannungsfeld zwischen alter und neuer Heimat, Fremdenhass und der Sehnsucht nach Sicherheit aufgreift, wagt sie in mehr als einer Hinsicht ein Experiment. Dem Resultat sieht sie mit Spannung, aber unbesorgt entgegen: „Das Publikum darf ruhig gefordert werden.“

„Krieg“ startet am 27. April, Infos: www.oper-stuttgart.de/jungeoper.