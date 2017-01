Was verbindet eine 76-jährige Witwe, einen von der Midlife-Crisis gebeutelten Familienvater und eine tablettenabhängige Referendarin? Ganz einfach: Gemeinsam ergründen sie in Elisabeth Kabateks neuem Roman die eigenen inneren Abgründe.

„Ich wollte auf unterhaltsame Weise ausloten, was passieren muss, damit jemand jahrelange Überzeugungen über den Haufen wirft.“ Mit dieser Abenteuergeschichte, in der durchaus kriminelle Energien durchschimmern, schlägt die Autorin, die sich mit Beziehungskomödien wie „Laugenweckle zum Frühstück“ einen Namen gemacht hat, ein neues schriftstellerisches Kapitel auf.

Obwohl die gebürtige Stuttgarterin schon zu Kinder­zeiten von einer Karriere als Schriftstellerin träumt, zweifelt sie lange an ihrem Talent und der Möglichkeit, mit eigenen Büchern das tägliche Brot zu verdienen. Sie studiert Anglistik, Hispanistik und Politikwissenschaften, arbeitet mal hier, mal da und nutzt die Chance, sich ein Bild von der Welt außerhalb des Ländles zu machen. Erst 1998 kehrt sie dauerhaft in den Talkessel zurück. „Obwohl Stuttgart oft unterschätzt wird und mit Klischees wie bieder, spießig, hinterwäldlerisch zu kämpfen hat, habe ich die Stadt als meine Heimat gewählt. Im Vergleich zu anderen herrschen hier eine Atmosphäre der Akzeptanz und Toleranz und eine Top-Lebensqualität. Eine Insel der Seligen, könnte man sagen.“ Bedrohungen gebe es schließlich genug auf der Welt, fügt Kabatek mit Verweis auf die US-Präsidentenwahl, Krieg, Terror und den deutlichen Rechtsruck in der Gesellschaft hinzu.

Es mag am zunehmenden Gefühl der Bedrohung liegen oder an wachsenden Anforderungen im Alltag, dass immer mehr Menschen ein großes Bedürfnis nach Ablenkung und Spaß verspüren. Kabateks Bücher kommen da gerade recht: Ihre Geschichten stammen aus dem prallen Leben, vereinen auf witzig-spritzige Art Komödie und Tragödie. Gleiches gilt für die Figuren, die weder perfekt noch fehlerlos sind, im Gegenteil: Sie sind chaotisch, liebenswert, menschlich – und gerade deswegen wie geschaffen, sich ein paar Hundert Seiten lang mit ihnen zu identifizieren.

„Bei meinen Lesungen staune ich oft, wie groß das Bedürfnis ist, den Alltag zu vergessen. Es gibt Leute, die mir anvertrauen, dass sie mein Buch kauften, um einmal abseits aller Sorgen herzlich lachen zu können.“ Die 50-Jährige genießt den Austausch mit ihrem Publikum, denn neben dem willkommenen Feedback bieten die Begegnungen einen Ausgleich zu dem Alleinsein am Schreibtisch. „Viele pflegen die romantische Vorstellung, dass die Schriftstellerei eine Art Hobby sei und mit wenig Anstrengung verbunden. Tatsächlich bedeutet ein Roman harte Arbeit. Über viele Monate muss man sich jeden Tag neu motivieren, ohne ein Feedback zu bekommen.“ Entsprechend sehnt sie bei jedem Buch den Moment herbei, an dem der letzte Punkt gesetzt ist, und fürchtet doch den Abschied von ihren Protagonisten, die im Laufe der Zeit von nebulösen Gestalten zu alten Bekannten mutierten. Ist es so weit, haben die

Leser das Wort.

Tipp: Am 29. Januar stellt Elisabeth Kabatek ihren neuen Roman im Theater der Altstadt vor. Weitere Infos unter www.e-kabatek.de.