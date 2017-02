Liebhaber, Ehemann und Gauner in einem – Schauspieler Falk-Willy Wild erfüllte vor der Kamera oder auf der Bühne schon viele Charaktere mit Leben. Aktuell schlüpft er in „Im Himmel ist kein Zimmer frei“, das in der Komödie im Marquardt gespielt wird, in die Rolle des Filou André.

Seit Januar hat ihn die Liebe zum Kessel gepackt: Falk-Willy Wild – Schauspieler, Wahl-Berliner und jetzt auch Schwaben-Fan. Denn noch bis zum 12. März 2017 ist er in der Komödie im Marquardt in „Im Himmel ist kein Zimmer frei“ zu sehen.

Wilds erstes Engagement in der Landeshauptstadt, doch schon jetzt zeigt er sich begeistert: „Ich gehe zu gern zum Bäcker und bin begeistert von der großen Auswahl, die es bei uns in Berlin so nicht gibt“, sagt er schmunzelnd. „Außerdem entschleunigt mich die gemüt­liche Art Stuttgarts auf eine gewisse Weise.“

Faszinierend sei für den 1,78 Meter großen Mann auch die Tallage. „Ich habe das Glück, eine Gästewohnung mit Dachterrasse in Ostrichtung zu haben, und werde morgens von der Sonne und dem wunderschönen Blick auf die Stadt geweckt.“

Die Affinität zur schwäbischen Täler-Landschaft erkläre sich der gebürtige Dresdner mit seiner einstigen Heimat. „Ich bin ja auch im Elbtal geboren“, sagt Wild und lacht. Aufgewachsen ist der Schauspieler allerdings in Zwickau. Und obwohl seine Eltern und seine verheiratete Schwester bis heute dort sesshaft sind, fühlt sich der Schauspieler auch an anderen Orten schnell wohl. „In meinem Job habe ich den Luxus, für ein Vierteljahr mal aus dem gewohnten Leben zu Hause aussteigen zu können“, sagt er. „So komme ich an Orte, an die ich sonst nicht gekommen wäre, und habe die Möglichkeit, mich neu zu entdecken.“

Auch das Alleinsein sei dabei kein Problem für ihn, denn „wir Schauspieler haben in unserem Job früh gelernt, alleine essen zu gehen.“ Wie oft Falk-Willy Wild allein oder in Begleitung ausgeht, darüber spekuliert die Boulevard-Presse aktuell, denn in den

Medien kursieren Gerüchte über eine Beziehung mit der ehemaligen Dschungelkönigin und Schauspielerin Maren Gilzer. „Ich schätze sie sehr und wir haben den gleichen Humor“, bestätigt Wild, „aber wir sind einfach gute Freunde und aus dem Alter, indem man miteinander geht, heraus.“

Sein Privatleben schützt der Mann mit den auf Wikipedia zweifach existierenden Geburtsdaten, doch die Geschichte um seinen Zweit­namen Willy gab er nach einigen Jahren im Business der Presse preis. „Die Idee, Schauspieler zu werden, kam eigentlich von meinem Großvater Willy“, so der hellbraunäugige Darsteller. „Er hat etwas in mir gesehen und mich, ohne Druck auszuüben, unterstützt.“ Denn als der „Textiltechniker mit Abitur“ 1991, während seiner Schauspielausbildung in Rostock, den ersten Auftritt hatte, ließ er den Zweit­namen im Programmheft hinzufügen. „Mein Großvater starb, als ich 16 Jahre alt war, und auf diese Weise konnte er mich bei jedem Auftritt begleiten.“

Bis heute ist Falk-Willy Wild im Schauspiel-Business erfolgreich, denn neben Theaterengagements drehte der Darsteller auch schon für die Serien „Unser Charly“ oder „Rote Rosen“. Einen spontanen Karriere-Wunsch hat der Berliner allerdings noch während seiner Zeit in Stuttgart entwickelt: „Theaterspielen auf dem Fernsehturm – das wäre herrlich“, sagt er schmunzelnd.