Als neuer Gastgeber lenkt der gebürtige Stuttgarter seit März die Geschicke des Schlosshotels Monrepos.

Welche Charaktereigenschaften ihn auszeichnen? Sommerrock hat die Antwort sofort parat: Er sei ein sehr zuvorkommender Zeitgenosse, konstatiert er, zuverlässig, unternehmungslustig und mit einem gesunden Humor ausgestattet. „Tatsächlich ist meine Lache in der Branche wohlbekannt, gilt sozusagen als mein Markenzeichen“, erzählt der frischgebackene Direktor des Ludwigsburger Schlosshotels und gibt gleich mal eine Kostprobe. Sommerrocks Begeisterung für alles, was mit Hotellerie und Gastronomie zu tun hat, kommt nicht von ungefähr. Bereits in seiner Jugend geht er viel mit den Eltern auf Reisen, genießt die ganz besondere Atmosphäre zwischen heimeliger Gemütlichkeit und international-funktionalem Business, die für ihn Hotels wie Restaurants der gehobenen Kategorie auszeichnet.

„Als ich einmal in Hannover Appetit auf heimatliche Genüsse bekam und Flädlesuppe bestellte, erntete ich ungläubig abwehrende Blicke. Da wurde mir trotz meiner Jugend klar: Das geht auch anders.“ Sommerrock absolviert eine Ausbildung als Koch in der Traube Tonbach, gefolgt von einem dreijährigen Management-Traineeship im Steigenberger Frankfurter Hof und einem dualen Studium der Tourismusbetriebswirtschaft. Nach Stationen im Frankfurter Grand Hotel Hessischer Hof und Fleming’s Hotel Zürich ist er als F&B Manager zunächst im Zürcher Hotel St. Gotthard, dann im Luzerner Radisson Blu Hotel für Planung, Organisation und Durchführung sämtlicher Prozesse rund um die Hotelgastronomie zuständig. Die neue Position in Baden-Württemberg stellt für den 34-Jährigen nicht nur den nächsten Schritt auf der Karriereleiter dar, sondern eine Heimkehr in mehrfacher Hinsicht: „Ich freue mich, dass ich wieder zum Kader der Traube Tonbach gehöre. Und darauf, alte Lieblingsplätze neu zu ent­decken und den VfB live anzufeuern.“

Sommerrocks neue Auf­gaben gestalten sich im wahren Sinn des Wortes übergreifend: Er plant den Einsatz seiner rund 80 Mitarbeiter. „Es geht vor allem darum, die internen Prozesse so weit zu op­timieren, dass sie ihre Aufgaben problemlos und zur Zufriedenheit aller ausüben können“, definiert er die strategischen Ziele des Hauses, krempelt bei einem Heizungsschaden auf der Suche nach einer Notlösung schon mal selbst die Ärmel hoch und hat stets für alles und jeden ein offenes Ohr. Besonders für die Gäste, das liegt in der Natur der Sache. „Ernsthafter Kritik zollen wir viel Aufmerksamkeit, schließlich hilft sie uns, unser Angebot zu optimieren. Allerdings sind Beschwerden heutzutage oft sehr weitschweifig und undifferenziert, was mich persönlich kritischer werden ließ.“

Unter seiner Regie soll die Domäne Monrepos zu alter Gastlichkeit zurückfinden, soll sich jeder, unabhängig vom Geldbeutel, willkommen fühlen, so der Plan, für den er auch gleich ein Beispiel gibt: „Unsere gastronomische Bandbreite reicht von der Roten über Zwiebelrostbraten bis zum Sterne-Menü. Da wird jeder fündig.“