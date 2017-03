Frank Eisenberg-Meyer weiß, wie Menschen ihre Flugangst besiegen können. Sind Stuttgarter besonders ängstlich oder warum bietet ein Nordhesse gerade hier Seminare gegen Flugangst an? Eisenberg-Meyer lächelt schelmisch: „Nein, eigentlich nicht. Dennoch komme ich immer gerne her, einerseits wegen der angenehmen Arbeitsatmosphäre am Flughafen, andererseits wegen der tollen Stadt und ortsansässigen Freunden, die mich in die schwäbische Lebensart einführen.“

Pro Jahr bietet er in der Landeshauptstadt zwei bis vier Gruppenseminare plus Einzelcoachings an, in denen er Menschen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen auf Reisen per Flugzeug angewiesen sind, hilft, ihre Flugangst zu überwinden. Schon im zarten Alter von acht Jahren entdeckt der heute 40-Jährige seine Liebe zum Durch-die-Lüfte-Schweben und träumt von einer Karriere als Berufs­pilot. Dennoch gibt er seinen Berufswunsch nach einer gründlichen Nutzen-Risiko-Abwägung zugunsten der Wirtschaftspädagogik auf und betreibt die Fliegerei als heiß geliebtes Hobby.

2003 gründet er das Institut Eisenberg Beratung & Kommunikation und verknüpft damit kurzerhand Beruf und Berufung – mit stetig wachsendem Zuspruch. „Aviophobie ist weitverbreitet. Fast jeder Dritte leidet unter Symptomen, die von leichtem Unwohlsein bis zu heftigen Panikattacken oder gar Flugvermeidung reichen können. Trotzdem kommen mehr Frauen auf der Suche nach Hilfe zu mir, denn Männer gestehen sich nur ungern ihre Ängste ein“, erläutert der Flugangst-Coach. Mal sei es das Gefühl des Ausgeliefertseins, mal die unkontrollierbaren Flugzeugbewegungen oder die Angst abzustürzen, die das Fliegen zur Tortur werden lassen. Da er selbst lange Jahre unter Höhenangst litt, weiß Eisenberg-Meyer aus eigener Erfahrung, dass konsequentes Üben einer Phobie Einhalt gebieten kann.

Diese Erkenntnis nutzt er: „Mein Ziel besteht darin, einen bewussten Umgang mit der Flugangst zu vermitteln, um diese dann Schritt für Schritt abzubauen. Hierzu werden an den beiden Seminartagen verschiedene Bewältigungsstrategien erklärt und angewendet.“ Neben Entspannungsübungen, vertrauensbildenden Maßnahmen und einer intensiven Auseinandersetzung mit der Technik des Fliegens gehört auch der Flug selbst dazu, um das Gelernte direkt auszuprobieren. Mittlerweile blickt Eisenberg-Meyer auf viele Erfolgserlebnisse zurück, doch es gab auch kritische Situationen, beispielsweise als ein Mann während der Startphase in Panik geriet und das Flugzeug verlassen wollte. Die Erinnerung daran lässt ihn noch heute erblassen: „Da sein Verhalten ein Sicherheitsrisiko darstellte, musste ich ihn am Aussteigen hindern und wieder auf seinen Sitz verfrachten.

Mit Atem- und Entspannungsübungen konnte ich ihn schließlich einigermaßen beruhigen. Dennoch gehört diese Stunde zu den längsten meines Lebens.“ Glücklicherweise kommen solche Erlebnisse selten vor, meist profitieren die Betroffenen von den Anregungen, was Eisenberg-Meyer im wahren Sinn des Wortes Auftrieb verleiht.

Infos zu Flugangstseminaren gibt es unter www.flugseminare.de.