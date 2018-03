Um Tradition der Spitzenleistungen fortzuführen, braucht es Identifikation mit der Marke, meint der Porsche-Archivar.

„Noch heute hat man bei dem Wort Archivar eine einsame Person vor Augen, die, von einer Staubwolke umhüllt, halb vergessene Akten in meterlange Regale sortiert. Doch dieses Bild entspricht weder mir noch meiner Profession“, schmunzelt der 41-jährige Jung, der seit Anfang dieses Jahres die Leitung des historischen Porsche-Archivs innehat. Ganz im Gegenteil sei er aufgeschlossen, kontaktfreudig und gehe die Dinge gerne proaktiv und kreativ an, im Beruf wie im Privatleben. Aus diesem Grund wisse er die Herausforderung, die eine Position wie die derzeitige an ihn stelle, auch durchaus zu schätzen. „Nach einigen Monaten wäre es vermessen zu behaupten, ich hätte mich schon komplett eingefunden. Da ich aber entsprechende Erfahrungen mitbringe und manchen Mitarbeiter bereits von früher kenne, ist das nur eine Frage der Zeit.“

Dass die Wahl auf Jung gefallen ist, kommt nicht von ungefähr. Der historische Kontext, aus dem heraus große Unternehmen wurden, was sie heute sind, faszinierte den Spross der Gründerfamilie des „Stuttgarter Karosseriewerk Reutter & Co“ schon als Teenager. „Aus den Innovationen der Vergangenheit entstehen Traditionen. Je umfassender und spektakulärer die Erfolge, desto strahlender der Mythos.“ Wenig überraschend entscheidet sich der gebürtige Mainzer nach dem Abitur für ein Studium der Betriebswirtschaft, schreibt seine Diplomarbeit über die „Zukunft der Marke Horch“ und verfasst zwei Bücher zum Thema Porsche 356, eines gemeinsam mit der Familie, das zweite als alleiniger Autor.

„Im Zuge der Recherchen habe ich mich nicht nur in die Firmengeschichte eingearbeitet, sondern zahlreiche ehemalige Mitarbeiter kontaktiert. Durch ihre Erfahrungen und Erzählungen habe ich viel über Unternehmenstradition und Markenidentität gelernt.“ Indem er nach Stuttgart zieht und seine Berufslaufbahn bei der Recaro Holding GmbH damit beginnt, die Abteilung Tradition aufzubauen, schlägt er den Bogen zur eigenen Vergangenheit: Der Stuttgarter Westen steht für lieb gewonnene Kindheitserinnerungen an die Großmutter, selbst gemachte Spätzle und Büchertische auf dem Gehweg – ein Charme, dem er sich noch heute nicht entziehen kann und will.

„Das Porsche-Archiv zeichnet anhand von schriftlichen Dokumenten, Fotos und Filmen die gesamte Entwicklung der Marke nach. Es ist sozusagen Gedächtnis und inhaltliches Rückgrat des Konzerns.“ Vor allem ist es eine Fundgrube für Wissenschaftler und Journalisten, weshalb die Bearbeitung öffentlicher Anfragen viel Zeit einnimmt; daneben wollen Ausstellungskonzepte inhaltlich unterstützt und Kooperationspartner weltweit mit Material versorgt werden. „Die Struktur des Archivs entstand vor 20 Jahren, was den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Ich sehe es als meine Aufgabe, die Digitalisierung des Archivs wie auch die Ausrichtung auf zukunftsorientierte Anforderungen voranzutreiben.“