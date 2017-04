Die 31-jährige Feuerbacherin hat sich für die Deutsche Make-up-Meisterschaften in Düsseldorf qualifiziert.

Schönheit scheint heute das oberste Ideal und Garant für Erfolg zu sein. Jana Driller hat sich der Schönheit quasi verschrieben. Die 31-Jährige ist gelernte Make-up-Artistin. Für sie ist Schönheit kein Produkt der Einbildung, sondern ein Wissensgebiet. Mit dem von ihr erworbenen Wissen hat sie es unter die Top Ten ihrer Branche geschafft und tritt am 31. März auf der Beauty-Messe 2017 in Düsseldorf um den Titel einer deutschen Meisterin an. Dazu hat sie 60 Mitbewerberinnen aus dem Feld geschlagen. Die zehn Meisterschaftsteilnehmerinnen haben die Aufgabe, ein Make-up zum Thema „Avantgarde“ zu schminken.

Die Models der Deutschen Make-up-Meisterschaft werden Teile der aktuellen Kollektion der Düsseldorfer Modedesignerin Marion Strehlow präsentieren. „Das mache ich doch“, sagte die gelernte Friseurin, als sie bei der Beauty Academie in Stuttgart in der Stöckachstraße von dem Wettbewerb erfuhr. Ihre frühere Dozentin Carola Bopp hatte sie ermutigt, und so reichte sie vier Bilder eines Models ein, das sie im Avantgarde-Look geschminkt hatte. Trotz aller Coolness, ihre Chancen schätzte sie eher gering ein, umso mehr freute sie sich, als sie es geschafft hatte.

Jana Driller, geborene Hund, stammt aus dem schwäbischen Ort Königsbronn im Kreis Heidenheim und träumte wie so viele junge Mädchen davon, Friseurin zu werden. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung, die sie 2005 abschloss.

Danach folgten verschiedene berufliche Stationen: „Friseure wechseln, um viel von verschiedenen Arbeitgebern zu lernen, öfter mal den Arbeitsplatz“, erzählt Jana Driller. In Ulm machte sie schließlich ihren Meister. Vor drei Jahren zog es sie dann der Liebe wegen nach Stuttgart, wo sie in Feuerbach wohnt. 2015 entschied sie sich, bei der Beauty Academy ein Semester lang ein Make-up-Studium zu absolvieren: „Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Kurs auf dem Make-up.

Doch neben allen erforderlichen Schminktechniken und Produktkenntnissen erlernen die weiblichen und männlichen Teilnehmer ein grundsätzliches Wissen über Kosmetik und Dermatologie, also den Aufbau und die Funktion der Haut. Zudem erweitert ein Einblick in die Farbenlehre sowie in den Bereich der Hand- und Nagelpflege das Feld“, sagt Jana Driller.

Im Moment ist sie im Mutterschutz, möchte aber spätestens im nächsten Jahr wieder als Friseurin und Make-up-Artistin arbeiten. In ihrem kleinen Studio in der Wohnung oder bei Hausbesuchen schminkt sie keine Models, sondern Kunden für besondere Anlässe. Stark gefragt ist ihre Arbeit bei Hochzeiten. Dann sind die Dienste von Jana Driller gefragt. 300 bis 400 Euro – je nachdem, ob es vorab einen Probetermin gibt, müssen für Haare und Make-up bezahlt werden.

„Das Wichtigste, wenn jemand geschminkt wird, ist zu beachten, dass das Gesicht seine Natürlichkeit behält, selbstverständlich soll das Beste dabei hervorgehoben und manche Schwäche kaschiert werden“, nennt sie ihr Credo für ein perfektes Make-up.

30 Minuten hat Jana Driller am 31. März ihr Model zu schminken. Zur avantgardistischen Mode soll passend ein Look mit ausdrucksvollen Lippen in kräftigen Farben geschminkt werden. Das übrige Make-up soll sich zurückhalten. „Die Grundierung entspricht dem natürlichen Hautton, ist perfekt und gleichmäßig. Das Gesicht wird dezent konturiert und mit Rouge natürlich betont. Die Lider werden in sanften Nude-Tönen schattiert. Die Lippen werden perfekt konturiert und in kräftigen Beeren­tönen aufgefüllt“, so lautet die Vorgabe der Fachjury.

Für die ersten drei Plätze werden Geldpreise vergeben: Der Sieger erhält 1000 Euro, der Zweitplatzierte 750 und der Dritte immerhin noch 500 Euro. Noch besser ist jedoch, dass wer die nationale Ausscheidung gewinnt, am nächsten Tag am selben Ort um den internationalen Titel kämpft. Dann sind es 16 Teilnehmer aus ganz Europa und die Siegerin oder der Sieger erhält 2000 Euro.

Jana Driller reist nicht allein nach Düsseldorf. Das Baby ist selbstverständlich dabei: „Die Familie meines Mannes wohnt in Düsseldorf, dann sind die beiden ,aufgeräumt‘“, sagt sie lachend.