Die blauen Augen blicken skeptisch, eine kleine Falte bildet sich zwischen den Augenbrauen. Gleich darauf schüttelt Karola Richter energisch den Kopf. „Obwohl die Gebäudetechnik eine klassische Männerdomäne ist, hatte ich noch nie Probleme, als Kollegin und Vorgesetzte akzeptiert zu werden.“

Sie lächelt schelmisch: „Vielleicht liegt das daran, dass ich meinen Fernseher tatsächlich nach technischen Gesichtspunkten aussuche und bei Arbeiten wie Strippenziehen weder zurückschrecke noch verzweifle.“

Seit über sechs Jahren leitet die gebürtige Saarländerin die Abteilung Gebäudemanagement und Bauunterhalt im Landesmuseum Baden-Württemberg, eine Position, die große Verantwortung mit sich bringt, deren Vielseitigkeit sie aber nicht missen möchte – ganz zu schweigen von einem Arbeitsplatz in einem Gebäude, das innen wie außen über 700 Jahre Geschichte präsentiert.

Die 52-Jährige, die auch in ihrer Freizeit eine rege Museumsbesucherin mit einer Vorliebe für archäologische Themen ist, weiß das zu schätzen: „Wenn man im Museum arbeitet, braucht man schon eine Affinität zur Kunst. Ich genieße, dass sich bei mir Beruf und private Interessen ergänzen.“

Neben dem Personenschutz spielt die Sicherheit von unersetzbaren Kulturgütern in jedem Museum eine wesentliche Rolle. Da ihnen einerseits von Umweltfaktoren wie Licht und Feuchtigkeit Gefahr droht, andererseits von Besuchern, die stolpern könnten oder „möglichst nah ran wollen“, gehört die Erarbeitung der Sicherheitskonzepte maßgeblich zu Richters Auf­gaben.

Über den speziellen Vi­trinentyp des Landesmuseums gerät sie buchstäblich ins Schwärmen: „Die Vitrinen bestehen aus extrem bruchsicherem, spezialentspiegeltem Glas, das fast unsichtbar ist. In Kombination mit der akzentuierten LED-Beleuchtung und der äußerst sorgfältigen Aufhängung der Ausstellungsgegenstände ist deren dreidimensionale Betrachtung möglich.“

Bei frei stehenden Objekten reagieren berührungslose Sensoren und kapazitive Melder auf Annäherung. Um auf den Ernstfall, beispielsweise einen Brand, vorbereitet zu sein, hält Richter, die Hauptverantwortliche für Evakuierungen von Kulturgütern im Landesmuseum und Sprecherin des Notfallverbunds für Stuttgart ist, regelmäßige Schulungen ab, um zu gewährleisten, dass im Ernstfall jeder weiß, was zu tun ist.

„Ich liebe meinen Job, aber manchmal brauche ich eine Auszeit und muss einfach abtauchen, wortwörtlich wie im übertragenen Sinn.“ Dann findet man die Mutter zweier Kinder vor der Küste Australiens oder in Papua-Neuguinea, wo sie die einheimische Unterwasserwelt erforscht. Fremde Länder und Kulturen liegen ihr im Blut, so sagt sie, und wenn sie etwas bereut, dann, dass sie in jüngeren Jahren nicht eine Weile im Ausland gelebt hat. Jetzt sei der Zug abgefahren, aber das mache nichts: Derzeit beansprucht ein Fernstudium, bei dessen Abschluss sie den Master in Gebäudemanagement in der Tasche hat, fast ihre gesamte Freizeit.