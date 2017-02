Sie schwört auf Urlaub per pedales, unternimmt gerne aus­gedehnte Ausflüge mit Mann und Sohn auf dem Drahtesel, verzichtet weitestgehend auf die Nutzung der Familienkutsche und engagiert sich für Mobilität abseits von Stau und Feinstaub – Kathleen Lumma, Landesgeschäftsführerin beim ADFC.

Seit 1. September 2016 ist Kathleen Lumma Landesgeschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Baden-Württemberg. Sie hat das Glück, dass Beruf und Berufung bei ihr geradezu perfekt unter einen Hut passen: „Wenn ich davon träume, wie es in Stuttgart in zehn Jahren ausschaut, sehe ich Gruppen von Radfahrern überall in der Innenstadt als sichtbares Zeichen dafür, dass das Thema „Mobilität per Fahrrad“ wahrgenommen, angenommen und gelebt wird.“

Für Lumma, die in einem Dorf in Sachsen-Anhalt aufwuchs, stellt das Fortbewegungsmittel Fahrrad einen nicht wegzudenkenden Bestandteil ihres Lebens dar. Von Kindheit an daran gewöhnt, Auto-los von A nach B zu kommen, gibt sie diese Einstellung an ihren fünfjährigen Sohn weiter. „Natürlich bieten Autos Vorteile und einen gewissen Komfort, aber ich finde es wichtig, Kindern zu zeigen, dass es Alternativen gibt. Vor allem bei kürzeren Wegen und in Hauptverkehrszeiten stellen Fahrräder das günstigere, bequemere und schnellere Fortbewegungsmittel dar.“

Vorausgesetzt, die Infrastruktur stimmt, und genau das sieht die 33-Jährige als eine der Hauptaufgaben ihrer neuen Position an. „Zurzeit fehlen vielerorts Anreize, damit die Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, von den Kapazitäten ganz zu schweigen. Der ADFC setzt sich seit Jahren für den Ausbau der Hauptradrouten ein, aber die verkehrspolitischen Mühlen mahlen eben sehr langsam“, sagt sie und gibt spöttisch-selbstkritisch zu, dass ihre ohnehin nicht übermäßige Geduld dabei manchmal ordentlich strapaziert wird. Umso befriedigender ist es dann, wenn ein lange verfolgtes Projekt endlich vor dem glücklichen Abschluss steht: „Ab 30. April 2017 ist die Fahrradmitnahme im Nahverkehr Baden-Württemberg außerhalb

der morgendlichen Stoß­zeiten kostenlos. Dafür hat der ADFC fast 20 Jahre gekämpft.“

Daneben beginnen dank interessanter Angebote Kampagnen wie „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ und „Fahrradfreundliche Schule“ Früchte zu tragen. Doch Lumma weiß: Bis sich diese flächendeckend durchgesetzt haben, wartet noch viel Arbeit auf sie und ihre 14 Mitarbeiter, was nicht zuletzt dem zu geringen Bekanntheitsgrad des ADFC geschuldet ist.

Entmutigen lässt sich die resolute Blonde davon nicht: „Meine Aufgaben sind zwar vielfältig und anspruchsvoll, aber das empfinde ich als Anreiz, zumal ich persönlich von Sinn und Notwendigkeit unseres Tuns überzeugt bin.“

Dennoch gibt es auch in ihrem Leben einen Wermutstropfen: die leidige E-Mail-Flut, die sie manchmal zu überwältigen droht. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, bräuchte ich nicht lange zu überlegen: Ein Tag pro Woche ohne E-Mails, das wäre toll.“