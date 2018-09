Der Stiftskantor hat in diesem Jahr die Staufermedaille erhalten.

Seine Begeisterung, Bilder und Botschaften mit Hilfe spontaner Kompositionen zu transportieren, hat dem Stuttgarter Stiftskantor den Ruf eines ausgezeichneten Improvisators eingebracht. Johannsen schüttelt den Kopf, nein, die Verwirklichung eines Kindertraums sei seine Berufswahl nicht gewesen, vielmehr habe sich das einfach ergeben. „Zwar bekam ich schon als Kind Klavierunterricht, aber das war wenig stringent. Meine Lehrerin war eine ältere Dame, die immer sehr wohlwollend genickt hat, wenn ich meiner Fantasie am Klavier freien Lauf gelassen habe“, erinnert er sich an seine musikalischen Anfänge. Bereits als Jugendlicher komponiert er eigene Werke, entscheidet sich nach dem Abitur trotz Faible für Geschichte, Politik, Literatur und Sprachen für die Musik und studiert Orgel und Dirigieren in Freiburg und Boston, „eine Kombination, die einen fast unweigerlich zur Kirchenmusik bringt.“

Die Faszination einer ad hoc Komposition, der positive Druck, ein Thema ganz unmittelbar umzusetzen, mag ein Überbleibsel aus jenen kreativen Kindertagen sein, in jedem Fall frönt Johannsen dieser Leidenschaft regelmäßig in seinen Konzerten, was ihm den Ruf als begnadeter Improvisator eingebracht hat. „Ich gebe mir Thema, Bild oder Text vor. Der Reiz und die Herausforderung bestehen darin, eine neue Interpretation zu finden, die eben dieses Bild oder Gefühl transportiert. Allerdings braucht das sehr viel Übung.“

Manche Kreationen sind bereits nach wenigen Tagen vergessen, andere greift er auf, entwickelt und bearbeitet sie, bis sich früher oder später ein fertiges Stück herauskristallisiert. „Mein Sohn ist professioneller Schlagzeuger, durch den ich Rockmusik schätzen gelernt habe. Zur Entspannung würde ich das zwar nicht hören, aber immer öfter finden auch solche komplexen Rhythmen Eingang in meine Kompositionen“, so der zweifache Vater. Johannsen, für den nach eigener Aussage Entspannung auf dem Sofa eine eher abstrakte Vorstellung ist und der viel besser bei Bewegung, besonders beim Langstreckenlauf, abschalten kann, kommt 1994 nach Stuttgart. Er übernimmt die Position des Stiftskantors, gründet die Ensembles Stuttgarter Kantorei, solistenensemble stimmkunst, Stiftsphilharmonie und Stiftsbarock Stuttgart, ist künstlerischer Leiter der Stiftsmusik Stuttgart und als Dekanatskantor Fachberater für Kirchenmusik für die Gesamtkirchengemeinde Stuttgart.

Sein vielfältiges Engagement rund um die Musik bleibt nicht ohne Lohn - in diesem Jahr erhielt der 56-Jährige die Staufermedaille für seine Verdienste um das Gemeinwohl. „Natürlich freut mich zunächst einmal die Tatsache, dass es Leute gibt, die in diesem Zusammenhang ausgerechnet an mich gedacht haben. Die Auszeichnung selbst, übrigens die erste, die nicht ausschließlich mit meiner Musik assoziiert ist, werte ich als Anerkennung, dass ich mit meinem Tun Menschen weltweit erreiche.“ Johannsen lächelt verhalten. „Trotzdem musste ich mich erst einmal informieren, wofür die Auszeichnung überhaupt verliehen wird.“ Bei „Stiftsmusik für alle“ leitet Kay Johannsen am Sonntag, 30. September, 10 Uhr im Festgottesdienst in der Stiftskirche, die Bachkantate „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ (BWV 137). Es singen und spielen Chor- und Orchester-Laien und Profi-Solisten.