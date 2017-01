Die Tennis-Cracks weilen derzeit bei den Australian Open, mittendrin Laura Siegemund. Auch wenn sie dieses Mal früh im Turnier ausschied: Die Tenniskarriere von Laura Siegemund ist eine Art Märchen mit Verspätung. Lange Jahre galt sie als größte Tennishoffnung nach Steffi Graf. Doch der Druck war zu groß, Laura Siegemund schaffte es nie, die Erwartungen ihres Umfelds, der Medien, aber vor allem ihre eigenen zu erfüllen. Erst als sie mit dem Profitennis schon fast abgeschlossen hatte, kam der Erfolg doch noch.

Schon auf der Treppe zum Sitzungssaal im Alten Rathaus ist das Gedränge groß und Metzingens berühm­teste Tennisspielerin Laura Siegemund mittendrin. Sie war von der Stadt eingeladen, sich ins Goldene Buch einzutragen. Die Kids des TC Metzingen empfingen „ihre“ Laura herzlich, alle wollten ein Foto mit der 28-Jährigen, die sich als Star zum Anfassen präsentiert. Mit der Tennisjugend plauderte Laura Siegemund, als würden alle seit Jahren im Verein zusammenspielen, gab Tipps und erzählte aus ihrem Trainingsalltag.

„Sie sind nah bei den Menschen“, lobte Metzingens Oberbürgermeister Ulrich Fiedler in seiner Begrüßungsrede Laura Siegemund. Er gestand, dass er beim Turnier in Flushing Meadows und bei Olympia vor dem Fernseher mitgefiebert und sich über jeden gewonnenen Satz von ihr gefreut habe. In allen Spielen habe sie mit ihrem Kampfgeist und Siegeswillen überzeugt. Sie habe sich in den vergangenen Monaten Rang und Namen erkämpft. „Es geht aber nicht nur um Siege, sondern sie verkörpern Leidenschaft und Emotion, sie zeigen vielen Nachwuchstalenten, wie man es ganz nach oben schaffen kann und dabei trotzdem nahbar bleibt“, betont Fiedler. Und Laura Siegemund sei ein gutes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, auch in Zeiten, in denen es nicht so läuft, den Mut nicht zu verlieren.

Tatsächlich war die Tennislaufbahn von Laura Siegemund eher von Tiefen als von Höhen geprägt. Dabei begann alles perfekt: Im Alter von zwölf Jahren hatte sie das bedeutendste Nachwuchsturnier in Miami, den Orange Bowl, gewonnen. Der Tennishimmel stand ihr offen, als 14-Jährige spielte sie erstmals ein Turnier der ITF-Serie, auf der höherwertigen WTA-Tour scheiterte sie meist in der Qualifikation. „Ich war talentiert, aber ich habe mich früher zu sehr unter Druck gesetzt. Mein eigener Ehrgeiz war mir im Weg, weil ich die Siege zu arg wollte“, sagt sie und lacht heute dabei.

2012 zog sie dann einen vorläufigen Schlussstrich. „Ich habe eine lange Reise mit guten und schlechten Zeiten hinter mir. Ich hatte eigentlich mit dem Tennis abgeschlossen“, gestand sie. In den Jahren 2012 und 2013 studierte sie Psychologie und erwarb die Trainer-A-Lizenz. „Es gibt noch so viele interessante Dinge außerhalb des Platzes. Durch die Auszeit habe ich neue Per­spektiven bekommen“, erzählte die Schwäbin über die neue Sicht der Dinge. Doch ihr Freund und Physiotherapeut Wilfried Lenz brachte sie wieder auf die Bahn, sprich auf den Tennisplatz.

Und dort zündete plötzlich im zweiten Anlauf der Siegemund-Turbo. Im Juli 2014 gelang ihr beim Turnier von Bad Gastein zum zweiten Mal der Sprung ins Hauptfeld eines WTA-Turniers. Auch eine Woche später überstand sie beim Turnier von Båstad die Qualifikation und erreichte zum dritten Mal ein Hauptfeld. Dort gelang ihr mit einem Sieg über Jaroslawa Schwedowa erstmals der Einzug ins Achtelfinale eines WTA-Turniers. Kontinuierlich ging es nun aufwärts. Hatte sie in den langen Jahren zuvor meist schon die Heimreise angetreten, wenn die Top 32 ins Turniergeschehen eingriffen, war sie nun mittendrin.

Im Januar 2016 stand sie bei den Australian Open erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Als Qualifikantin stieß Siegemund beim WTA-Turnier in Stuttgart durch Siege über die Top-Ten-Spielerinnen Simona Halep und Roberta Vinci ins Halbfinale vor. Dort besiegte sie die aktuelle Nummer zwei der Welt, Agnieszka Radwanska, bevor sie Angelique Kerber, der aktuellen Nummer eins der Weltrangliste, im Finale mit 4:6, 0:6 unterlag. Durch den Finaleinzug erreichte sie in der Weltrangliste mit Position 42 eine neue Bestmarke. Im Juli gewann sie mit einem Finalerfolg über Katerina Siniaková beim Sandplatzturnier in Båstad ihren ersten WTA-Titel. Die starken Ergebnisse brachten ihr das Ticket nach Rio zur Olympiade. Dort unterlag sie im Viertelfinale erst der späteren Olympiasiegerin Monica Puig. Trotz Grippe startete sie bei den US Open, wo sie mehr zufällig auf Mate Pavic als Mixed-Partner stieß. Als dritte deutsche Tennisspielerin nach Cilly Aussem und Anna-Lena Grönefeld gewann Laura Siegemund ein Grand-Slam-Turnier im Mixed. Mittlerweile steht sie auf Rang 30 in der Weltrangliste und im Fokus der Öffentlichkeit. Den Grund für ihre Erfolge erklärt die blond gelockte Modellathletin mit der neu gewonnenen Lockerheit und Leichtigkeit, die sie gewonnen habe.

Als Botschafterin des deutschen Tennis wird Laura Siegemund nun gehandelt und von vielen vereinnahmt. Sie selbst bekennt, dass sie zwar in der Welt zu Hause ist, in Filderstadt geboren wurde und mit ihrem Freund in Stuttgart lebt, „aber Metzingen bleibt meine Heimat“.

Obwohl sich alles um die Zentrale Tennis dreht, will sich Laura Siegemund nicht bloß als Tennisspielerin verstanden wissen. Deshalb engagierte sie sich auch bei der Kampagne „Vorbild sein“. Den Metzinger Nachwuchsspielerinnen gab sie noch ihre wichtigste Erkenntnis aus den wechselvollen Jahren wieder, die sie nun mit 28 Jahren unter die Top 30 der Welt führte: „Schaut nicht auf das Ende, genießt die Reise an sich.“

Laura Siegemund genießt es in der turnierfreien Zeit, länger zu Hause und mit der Familie und alten Freunden zusammen zu sein. Zuletzt war das vor Weihnachten der Fall. Derzeit weilt sie in Down Under und spielte die Australian Open. Leider schied sie schon früh aus.