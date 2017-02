Durchsetzungsvermögen, Leidenschaft und die Bereitschaft, für seinen Traum auf vieles zu verzichten – über diese Eigenschaften sollte ein Rennfahrer verfügen“, sagt Marc Lieb wie aus der Pistole geschossen und seiner Stimme ist nicht der Hauch eines Zweifels anzuhören.

Er muss es wissen, schließlich haben er und sein Team doch den Weltmeistertitel in der Topkategorie LMP1 geholt. „Um in Le Mans zu siegen, braucht es einen Tag lang Glück und absolute Spitzenleistung von Mensch und Material. Der Titel ist das i-Tüpfelchen.“ Was so überaus befriedigend endet, zeichnet sich bereits im zarten Kindesalter ab, als Lieb mit seinem Vater Stammgast auf den Kartbahnen der Republik ist. Mit neun Jahren fährt er sein erstes Rennen, damals steht noch nicht das Siegen im Vordergrund, sondern der Spaß, den Vater und Sohn bei dem gemeinsamen Hobby teilen.

„Meine Mutter war eher der beschützende Typ. Sie fand es bestimmt oft schwierig, sich gegen uns ,Männer‘ durchzusetzen.“ Die frühen Rennerfahrungen, stets geprägt von finanziellen Schwierigkeiten, lehren den gebürtigen Bad Cannstatter, sorgsam und unsichtig das Bestmögliche aus sich und seiner Maschine herauszuholen – eine gute Schule. Bereits als 20-Jähriger heimst er als Porsche-Werksfahrer frühe Erfolge ein; parallel absolviert er ein Studium der Fahrzeugtechnik und wirkt anschließend in der Porsche-Performance-Abteilung mit.

„Die Entwicklung im Rennsport schreitet rasend schnell voran und viele Erkenntnisse lassen sich von der Rennstrecke auf die Straße übertragen. Das bietet unglaublich spannende Möglichkeiten für die Zukunft des Autos.“

2012 kommt dann endlich die Chance, auf die Lieb so lange gewartet hat: Der 36-Jährige, der viel zu jung aussieht, um schon Vater von zwei Söhnen zu sein, wird als Profirennfahrer in den Porsche-Kader aufgenommen. Seine Angehörigen unterstützen diese Entscheidung, obwohl Liebs steile Karriere Einschränkungen und seine häufige Abwesenheit bedeutet.

Dazu kommt die Angst vor Unfällen. „Ich glaube, meine Frau verfügt über gute Verdrängungsmechanismen. Sie hat immer Vertrauen in meine Fähigkeiten bewiesen und sich nie beschwert, aber als ich entschied, mich aus dem Profirennsport zurückzuziehen, meinte sie: „Gut, dass es vorbei ist.“

Zukünftig findet man Lieb in der Abteilung Internationaler Kundensport, wo er sich mit seinem Fachwissen am richtigen Platz fühlt. Und doch: Obgleich er sich darauf freut, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, gibt es vieles in seinem „alten“ Leben, das er vermissen wird: das Prickeln kurz vor dem Start, die Spannung während des Wettkampfs, den Mythos Le Mans.

Stattdessen wird man ihn häufig im VfB-Stadion und vor allem auf dem Hockeyfeld beim Anfeuern seines Nachwuchses sehen. Dass dieser eher wenig Interesse am Motorsport zeigt, stört ihn nicht, im Gegenteil: „Heute verstehe ich, warum mein Vater vor meinen Rennen immer eine Stange Zigaretten kaufte, die sich hinterher buchstäblich in Luft aufgelöst hatte.“