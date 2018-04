Der 60-jährige Schweizer ist Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix und oft in Stuttgart unterwegs.

Auch der 41. Porsche Tennis Grand Prix lockt die TennisWeltelite nach Stuttgart. Bereits jetzt haben fünf aktuelle TopTenSpielerinnen für das Traditionsturnier vom 21. bis 29. April in der PorscheArena gemeldet, Möglich macht das unter anderem Turnierdirektor Markus Günthardt. Der 60Jährige ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Gleich nach seiner Matura ist er von 1978 bis 1985 acht Jahre lang als Tennisprofi auf der ATPTour durch die Welt getingelt. Sein jüngerer Bruder Heinz war als Tennisprofi ein bisschen erfolgreicher und später der Tennistrainer von TennisIkone Steffi Graf.

„Als Kind gab es schon Momente, wo ich etwas neidisch war, denn ich musste in die Schule und mein kleiner Bruder durfte in Florida zu Harry Hopmann. Aber wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis und ich wurde später sogar dann auch noch sein Coach.“ Die großen Höhenflüge in seiner eigenen Tenniskarriere seien sehr bescheiden ausgefallen, sagt er schmunzelnd. „Ob ich das Zeug für einen TopTenSpieler auch tatsächlich gehabt hätte, wage ich zu bezweifeln.“ Während seiner aktiven Zeit spielte er für sein Heimatland auch im DavisCup. Er galt als DoppelSpezialist und schaffte es bis auf Rang 40 der DoppelWeltrangliste. Auch nach dem Ende seiner Karriere blieb er dem Tennis treu: Für die Schweizer Sportvermarktungsfirma Marc Biver Development (MBD), die später vom Branchenriesen IMG übernommen wurde, baute er die TennisDivision auf und nahm die deutschen DavisCupSpieler Michael Stich und CarlUwe Steeb unter Vertrag.

Für die Ion Tiriac Group war er ab Ende 1990 Turnierdirektor verschiedener TennisTurniere, darunter die Eurocard Open in Stuttgart, das Tennis Masters in Stuttgart und Madrid sowie die ATP Tour World Championships von 1996 bis 1999 in Hannover. 2003 baute er in Spanien die SportmarketingAgentur Vision Sports & Events auf, mit der er unter anderem an der OlympiaBewerbung von Madrid für die Spiele 2012 mitarbeitete und als Berater für die Organisatoren der Schwimmeuropameisterschaften 2004 in der spanischen Hauptstadt tätig war. Seit 2005 ist er Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart und als solcher gesamtverantwortlich für das Marketing und die Organisation des Traditionsturniers in der PorscheArena. Seinen Wohnsitz hat Markus Günthardt nach wie vor in der Schweiz. Seine Lebensgefährtin und ihre zwei gemeinsamen 11 und 13 Jahre alten Kinder leben aber in Madrid.

„Darum versuche ich, so viel Zeit wie möglich in Madrid zu verbringen.“ Aus einer ersten Beziehung hat Markus Günthardt eine 26jährige Tochter. Im Durchschnitt ist Günthardt als Turnierdirektor vom PorscheTurnier wohl fünf Arbeitstage im Monat in Stuttgart, „wobei dies natürlich sehr variiert. Zum Turnier hin ist es sicher mehr als zum Beispiel im Sommer“, erzählt er. Beruflich war er insgesamt mehr als 20 Jahre sehr oft in Stuttgart und hat über die Jahre hinweg schöne Freundschaften aufbauen können, die sicher auch über seine StuttgartZeit hinaus, die ja irgendwann mal vorbei sein wird, Bestand haben werden, ist er sich sicher. In Stuttgart hat Günthardt auch seine Lieblingsplätze. „In erster Linie Lokale, wo ich gerne esse.“ Er lacht. Dazu gehören die Weinstube Basta oder das Augustenstüble, aber auch schwäbische Lokale wie Bierhaus West oder Kochenbas oder richtige Hausmannskost zu sehr anständigen Preisen in der Emilie. Natürlich liebt er auch ein paar Italiener wie Nostalgia di Napoli oder la Fenice.

„Nach dem Essen gehe ich sehr selten noch was trinken, denn ich bin ja an den Wochenenden nie da. Wenn, dann mal in die Imme. Und Frühstück eigentlich immer im Herbertz, verrät er. Erzählt er übers PorscheTurnier, fängt er zu schwärmen an: „Ein Turnier ist für mich eine Kreation, denn nur das, was auf dem Platz selbst geschieht, ist vorgegeben. Der ganze Rest muss oder darf „erfunden“ werden. Auch ist eine Veranstaltung nie perfekt, nie fertig und kann in allen Bereichen stetig verbessert und weiterentwickelt werden. Dies bedeutet, dass es sich um einen Ganzjahresjob handelt, wenn man es richtig machen will. Der Porsche Tennis Grand Prix ist viel mehr als nur ein Tennisturnier mit vielen Facetten und Details, die alle richtig geplant und umgesetzt gehören. Das gibt zwar viel Arbeit, ist aber auch der Teil, der am meisten Spaß macht. Ziel ist immer, dass allen Menschen, die zum Turnier kommen, im positiven Sinne ein Erlebnis geboten wird.“