„Jeder trägt Verantwortung für das Gemeinwesen“, findet Stuttgarts Stadtdekan und fordert verstärktes Engagement.

Seit der Kindheit sind Gott und Glaube in Christian Hermes’ Leben tief verwurzelt: durch die Großmutter, deren tiefe Religiosität den Steppke nachhaltig beeindruckt; durch die Eltern, deren unterschiedliche Konfessionen Anlass für viele spannende Diskussionen bieten; durch Walter Kasper, dessen Vorbild ihn schließlich zum Ergreifen des Priesterberufs veranlasst. Dennoch tut sich der frischgebackene Abiturient zunächst schwer mit dem Berufsziel, liebäugelt mit einer Karriere als Journalist, bevor er sich für ein Studium der katholischen Theologie und Philosophie entscheidet. Die Theologie trägt schließlich den Sieg davon, was Hermes zufolge mehr als einem Zufall geschuldet ist, aber dennoch eine „ganzheitliche Entscheidung“ darstellt.

„Bischof Kasper suchte damals einen persönlichen Referenten, was für mich den Vorteil barg, sehr nah am internen Bereich der katholischen Kirche zu sein. Das faszinierte mich.“

2003 empfängt Hermes die Priesterweihe, 2010 wird er zunächst stellvertretender, ein Jahr später Stadtdekan von Stuttgart. Hier fühlt sich der 46-Jährige am richtigen Platz, weil ihm die Position erlaubt, „die Dinge in die Hand zu nehmen, ohne komplett auf meine seelsorgerischen Aufgaben verzichten zu müssen“.

„Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen. Begrenzungen, vor allem im Denken, mag ich nicht.“ Hermes ist ein Mann der festen Überzeugungen und er scheut sich nicht, diese auch unmissverständlich kundzutun. Besonders gegenüber der AfD, die ihm zufolge Rechtspopulismus und Fremdenhass im Namen der Religion verbreitet und ihn damit bewog, sich öffentlich zu positionieren. Seine Entscheidung spaltet die Öffentlichkeit: während viele seine Courage loben, hagelt es von anderer Seite Kritik und den „guten Rat“, sich als Kirchenvertreter nicht in Fragen der Politik einzumischen.

Hermes fegt solche Einwürfe vom Tisch: „Derlei Ansichten gehören ins 19. Jahrhundert. Natürlich müssen die Zivilgesellschaft, Verbände und Organisationen ein politisches Urteil fällen, das ist der Sinn von Demokratie. Und für die Kirche gilt das ebenso.“ Shitstorms in sozialen Netzwerken prallen an ihm ab, denn „offen gesagt sind die meisten Äußerungen zu dumm, um ernst genommen zu werden.“ Mit viel mehr Sorge sieht er, wie unbeholfen und bedeckt sich gerade Kirchenvertreter angesichts Hass und Gewalt verhalten. „Schweigen ist keine Option“, zeigt sich Hermes überzeugt und fordert mehr Zivilcourage, sowohl innerhalb der eigenen Reihen als auch in der Gesellschaft.

Ablehnung als Resultat von Angst und Unwissenheit – um zukünftig einen offeneren Umgang mit Vielfalt und Fremdheit zu pflegen, setzt Hermes auf konstruktiven Austausch: „Beim Gesprächsabend ,Was mir Sorgen macht . . .‘ am 23. Mai möchten wir mit den Bürgern über ihre Nöte und Ängste ins Gespräch kommen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, kündigt er an und hofft auf rege Beteiligung