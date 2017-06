Für seinen Film „Gaza Surf Club“ heimst der Wahl-Stuttgarter international Lob ein.

Dass er einmal mit Filmen seine Brötchen verdienen würde, war Philip Gnadt bereits klar, als er als Junge eine Verfilmung der „Fünf Freunde“ sah. „Sie war schrecklich. Ich wusste, das geht auch besser.“ Gedacht, getan, wenngleich auf Umwegen: „Da mich im ersten Anlauf alle Filmhochschulen ablehnten, habe ich eine Ausbildung zum Toningenieur

gemacht und dann an der Stuttgarter Hochschule der Medien ein Studium der Audiovisuellen Medien absolviert.“ Heute ist der gebürtige Bad Sodener als Regisseur und Filmautor Spezialist für sperrige, aufwühlende Themen, die Zuschauer da packen, wo es intensiv und schmerzvoll werden könnte: „Zwölf Seiten“ erzählt von einer pflegebedürftigen alten Dame und ihrer Tochter, die durch Zufall die Aufzeichnungen der Flucht ihrer Mutter aus Ostpreußen 1944 findet; „Paula“ vom Schicksal einer langsam erblindenen Frau und ihrem unbeugsamen Willen, trotz allem allein klarzukommen. „Eben weil die Thematik alltäglich ist und in jeder Familie vorkommen kann, wollte ich mich der Herausforderung stellen, um in der Öffentlichkeit die Diskussion darüber anzuregen.“

Und nun also „Gaza Surf Club“, ein Film über eine Gruppe von Surfern im besetzten Gazastreifen, der entstanden ist, weil zwei Aspekte den gebürtigen Bad Sodener dazu verleiteten: ein palästinensischer Freund und eine Fotodokumentation über ebendieses Thema, die ihn schwer beeindruckte. „In den Medien kommt Gaza nur in Verbindung mit Krieg, Leid und Elend vor. Indem ich das Surfen als Aufhänger nutzte, wollte ich Land und Leute aus einer anderen Perspektive zeigen“, erklärt der 42-Jährige, der privat lieber die Segel seiner Jolle setzt, als auf einem Surfbrett zu balancieren. Er macht sich an die Arbeit, plant, recherchiert, akkreditiert und stößt schnell an Grenzen: „Obwohl ich mich im Vorfeld mit dem Land beschäftigt hatte, war mir das Ausmaß der Isolation nicht klar. Wer immer dort etwas erreichen will, braucht einen langen Atem.“ Auch die Zusammenarbeit mit den Protagonisten vor Ort läuft nicht ohne Missverständnisse ab, da Gnadts Plan, sie in ihrem Alltag zu begleiten, auf Skepsis stößt und es eine Weile braucht, bis genügend Vertrauen gewachsen ist, sich den Fremden zu öffnen. Gnadt persönlich nötigt ihr souveräner Umgang mit einer Situation, die von Isolation und Beschränkungen geprägt ist, Respekt ab: „Sie nehmen keine Opferrolle ein, sondern versuchen mit überraschend viel Humor und Lebensfreude, den Alltag zu meistern. Es war eine Herzenssache, das zu zeigen.“ Die überwiegend positiven Kritiken der internationalen Filmwelt geben ihm recht.

Der letzte Streifen abgedreht, doch von Ruhe keine Spur. Schon kreist eine neue Idee in seinem Kopf. „Es geht um den Umgang mit digitalen Daten und die Frage, ob es möglich ist, in der heutigen Zeit digital anonym zu bleiben“, verrät Gnadt. Lebenspartnerin und Nachwuchs würden ihm sicherlich danken, wenn das nächste

Projekt ihn in sicherere Gefilde führte, fügt er

augenzwinkernd hinzu.