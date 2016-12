Radoslaw Pallarz ist seit sechs Jahren der „Macher“ der Kinderkonzerte im Olgäle. Für sein Engagement wurde der gebürtige Oberschlesier zum „Stuttgarter des Jahres 2015“ ernannt, eine Auszeichnung, die ihn zum Ausbau seiner Kinderkonzerte anspornt.

Er hat eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger und ein privates Musikstudium absolviert, arbeitet als Musiktherapeut, freiberuf­licher Komponist, Verleger und Konzertveranstalter. Dass er so unterschiedliche Berufe und Berufungen unter einen Hut bekommt, liegt laut Radoslaw Pallarz nicht nur an seiner Liebe zur Musik, die ihn schon früh zu kindlichen Kompositionen veranlasste, sondern vor allem an seinem Bestreben, Menschen für schöne Dinge und Stimmungen im Alltag zu sensibilisieren. „Ich bin ein offener, positiver Mensch und meine Musik verkörpert das. Mit ihr erzähle ich Geschichten, die mir wichtig sind“, gibt der zweifache Familienvater mit sympathischem Lächeln preis. Themen finde er in antiken Schriften und Texten, mit deren Vertonung er sich um eine Annäherung an die Menschen in ihrem historischen Kontext bemühe, fasst er zusammen.

Schnell kommt Pallarz auf eines seiner Herzensthemen zu sprechen: die Kinderkonzerte im Olgäle. „Ich finde, es gibt sehr wenig Konzerte für Kinder und noch weniger, die generationsübergreifend begeistern. Mir kam daher die Idee, ein Konzert für alle an einem ungewöhnlichen Ort wie dem Olgahospital auf die Beine zu stellen.“

Er motiviert Freunde und Kollegen, darunter Angehörige des Stuttgarter Kammerorchesters und des SWR Symphonieorchesters, sich ehrenamtlich zu beteiligen, schreibt die Kompositionen selbst und wählt ein eher ungewöhnliches Thema: „Märchen sind zeitlos, jeder kennt sie. Sie entführen in eine Welt voller wertgeschätzter Erinnerungen und dazu braucht es nicht unbedingt Worte, nur engagierte Musiker, die Bilder und Stimmungen durch ihr Können direkt zum Zuhörer transportieren.“

So abwechslungsreich die Themen, so unterschiedlich die Zuhörer: Alt und Jung, Groß und Klein, ehemalige, zukünftige oder derzeitige Patienten mit ihren Familien, viele davon „Wieder­holungstäter“. Für Pallarz eine Bestätigung: „Es gibt kein kritischeres Publikum als Kinder, sie äußern ihre Meinung ehrlich und unbarmherzig. Wenn sie wiederkommen wollen, funktioniert das Konzept.“ Zu seiner Freude funktioniert es seit nunmehr sechs Jahren.

Für sein Engagement wurde der gebürtige Oberschlesier zum „Stuttgarter des Jahres 2015“ ernannt, eine Auszeichnung, die ihn zum Ausbau seiner Kinderkonzerte anspornt. An Ideen mangelt es nicht: „Es gab immer viele Nachfragen, ob und wo man Aufnahmen unserer Konzerte findet.

Daher haben wir ein Musiklabel gegründet.“ Für die kommenden Jahre hat sich der 42-Jährige weitere ehrgeizige Ziele gesetzt: Zum einen möchte er verstärkt „Kinderopern für die ganze Familie“ auf die Bühne bringen, andererseits soll mindestens ein Kinderkonzert außerhalb des Olgahospitals aufgeführt werden, vielleicht im Lapidarium, Pallarz’ Lieblings-Location. Da auch andere deutsche Städte Interesse an dem Projekt angemeldet haben, bastelt der umtriebige Wahl-Stuttgarter in Gedanken bereits an neuen Produktionen, in denen so illustre Gestalten wie Kaiser Nero die Hauptrolle spielen.