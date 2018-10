Deutschlands Burlesque-Lady der ersten Stunde steht gleich für zwei Shows in Stuttgart auf der Bühne.

Burlesque bedeutet nicht, einfach nur die Hüllen fallen zu lassen. Die Geschichten, die auf der Bühne dargestellt und humorvoll inszeniert werden, stehen im Vordergrund – dafür steht die Schauspielerin Sandra Steffl.Am 23. Oktober feiert ihr neues Soloprogramm „Mama is a Showgirl“ Premiere im Friedrichsbau-Varieté.

„Das Varieté in Stuttgart ist sehr schön und groß. Wirklich toll für eine Premiere“, schwärmt die Schauspielerin, die 2004 die erste deutsche Burlesque-Comedy-Gruppe Teaserettes gegründet hat. Wer sich jetzt Dita von Teese vorstellt, wie sie sich in einem Champagnerglas voller Schaum rekelt, liegt falsch. Bei Burlesque-Comedy geht es vor allem um Frauenpower, um den feministischen Gedanken, dass es verschiedene Körper gibt, und das auch gut so ist. Dieser Gedanke verliere sich aber gerade wieder. „Im Moment geht der Trend leider mehr zum Edel-Striptease und dahin, dass die Burlesque-Tänzerinnen wieder dünner werden, immer mehr Silikon im Körper haben. Man sieht wieder mehr gemachte Körper“, bedauert Steffl. „Wir dagegen erzählen sehr humorvolle, kleine Geschichten. Es sind kleine Sketche, gepaart mit Erotik. Eigentlich ist Burlesque wie eine Muppet-Show.

Es wird getanzt, gesungen, es gibt Comedians und eine tolle Band“, ergänzt die Tänzerin. Ihre One-Woman-Show, die 2019 dann auch in anderen Städten aufgeführt werden soll, ist das Bühnen-Pendant zu ihrem Ratgeber „Kurvenstar“, der dieses Jahr im April erschienen ist. „Die Idee zu meinem Buch entstand schon vor acht Jahren. Ich veranstalte viele Workshops und treffe immer wieder Frauen, die mit ihrem Körper hadern, obwohl sie aussehen wie Supermodels. Fast jede Frau hat ein Problem mit ihrem Körper. Das fand ich ganz furchtbar und dachte mir: Hört auf damit“, erklärt die Autorin, die seit vielen Jahren in München lebt.

In „Mama is a Showgirl“ werden solche Selbstzweifel aufgegriffen – verpackt mit ganz viel Selbstironie. Sandra Steffl erzählt über das Leben. Über die Figurprobleme, die schon in der Kindheit anfangen, über Mobbing, das Älterwerden und Kinderkriegen. Über den Alltag als alleinerziehende Mutter. Bei allen Schwierigkeiten soll aber vor allem viel gelacht werden. „Es wird ein bunter Abend, und das Publikum darf auch gern mitmachen. Ich verschone meine Zuschauer nicht“, verrät die 48-Jährige, die noch bis 10. November mit der Show „Servus, Grüezi und Hallo“ im Varieté auf der Bühne steht.

Ein Doppel-Schauspiel in Stuttgart also. „In der Show veräppeln wir die Volksfestkultur. Wir haben wahnsinnig tolle Artisten, und an mancher Stelle wird es auch ein bisschen skurril“, verrät Steffl, die als Gastgeberin in der Show fungiert und durchs Programm führt. Privat ist die Münchnerin für Dirndl und Co. auch zu haben. „Ich bin ein absolutes Wiesn-Mädchen, da bin ich jedes Jahr dabei. Ich wurde ja hinter dem Bierzelt gemacht“, lacht die Schauspielerin. „Ich finde Dirndl wunderschön, renne aber auch nicht den ganzen Tag damit herum. Ich höre auch keine Volksmusik, aber ich denke, man muss sich einfach auf die Stimmung einlassen, und dann macht das richtig Spaß. Ich werde auch den Wasen besuchen“, so Steffl.