Gerade mal 24 Monate ist es her, dass im Sozialamt der Landeshauptstadt ein alters­bedingter Wechsel an der Spitze vollzogen wurde. Auf den 66-jährigen Walter Tattermusch folgte dessen Stellvertreter Stefan Spatz, damals auch schon im 61. Lebensjahr.

Man sprach von einer logischen Stabübergabe, schließlich hatte der spätberufene neue Amtsleiter zum Zeitpunkt seines Amtsantritts bereits 17 Jahre lang Erfahrungen als die Nummer zwei in einem der anspruchsvollsten Ressorts der Landeshauptstadt sammeln können. Geboren 1953 und aufgewachsen im Stadtteil Zuffenhausen trat Stefan Spatz 1985 als Stabmitarbeiter beim Haupt- und Personalamt in die Dienste der Landeshauptstadt ein.

Bereits in jungen Jahren hatte er den festen Vorsatz, früher oder später im Sozialamt Karriere zu machen. „Das war eigentlich schon immer mein Wunsch, mich in diesem wichtigen Ressort einzubringen“, betont Spatz.

Trotzdem dauerte es noch weitere zwölf Jahre, bis Stefan Spatz über die Station „Persönlicher Mitarbeiter der Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit“ im unmittelbaren Amtsbereich seines „Traumjobs“ landete und 1997 zum Leiter der Abteilung Verwaltung (und Flüchtlinge) des Sozialamts berufen wurde.

„Als künftiger Stellvertreter des Amtsleiters haben mir meine Erfahrungen im Bürgermeisterbüro gewiss nicht geschadet, denn ich bin sozusagen sturmerprobt an meinen neuen Posten herangegangen“, blickt Spatz zurück. Später stellte sich heraus, dass auch eine ge­hörige Portion Geduld und Ausdauer gefragt waren, denn der nächste Schritt auf der Karriereleiter des Stefan Spatz ließ immerhin 17 Jahre auf sich warten.

So lange sollte es nämlich dauern, bis es an der Spitze des Sozialamts hieß: Herr Spatz, übernehmen Sie. „Nach diesem langen Reifeprozess dauerte meine Einarbeitungszeit nicht länger als eine Minute“, bekennt der Amtsleiter und Stadt­direktor heute nicht ohne Selbstironie. Entsprechend ehrgeizig waren denn seine selbst gesteckten Ziele beim Amtsantritt. „Ich will unsere Arbeit als Dienstleiter sichtbarer machen und sehe die Herausforderungen vor allem in der demografischen Entwicklung, die neue Wohnformen erfordert, sowie in der Betreuung von Flüchtlingen“, wurde der neue Amtsleiter zitiert.

Heute wissen wir, dass Stefan Spatz schon damals ein feines Gespür für die Entwicklungen in seinem Amtsbereich bewiesen hat. Ein Bereich, der auf nahezu allen Gebieten, von der Sozialhilfe und dem sozialen Wohnungsbau über die Alten- und Behindertenpflege bis hin zum Thema Flüchtlinge mit stetigen Zuwachsraten konfrontiert wird. Entsprechend deutlich schlägt sich dies auch in der Personalentwicklung nieder. Waren es vor zwei Jahren bei seinem Amtsantritt noch 376 Mitarbeiter und ein Jahresetat von 261 Millionen Euro, so verfügt Stefan Spatz heute über 468 Mitarbeiter und einen Haushalt mit jährlichen Ausgaben von 419 Millionen Euro. Hinzu kommen in diesen unruhigen Zeiten fast täglich neue Herausforderungen auf allen sozialen Ebenen.

Ob er sich so seinen Traumjob vorgestellt hat? Für Stefans Spatz stellt sich diese Frage erst gar nicht. Er wusste ja, was auf ihn zukam, und hat sich darauf eingestellt. Dabei ist Stefan Spatz in ständigem Austausch mit seinen Amtskollegen in der Verwaltung und setzt Verbesserungen konsequent um. Seine Sach- und Fachkenntnis, sein unerschütterlicher Optimismus, begleitet von einer gehörigen Portion Einfühlungsvermögen, werden hoch eingeschätzt – intern wie extern.

Dazu passt die Aussage an die Adresse der Ehrenamt­lichen im sozialen Bereich und ganz aktuell in der Flüchtlingshilfe. „Ohne das große ehrenamtliche Engagement in der Bevölkerung könnten wir unsere Arbeit nicht bewältigen“, versichert Spatz. Er selbst geht dabei mit gutem Beispiel ­voran und engagiert sich in seiner Freizeit als ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Verein der Schwäbischen Tafel e. V. Apropos Freizeit. Da gibt sich der Vater eines erwachsenen Sohnes mit Wohnsitz in Degerloch gern sportlich mit ausgedehnten Rad- und Bergtouren – Betätigungen, die in erster Linie Ausdauer erfordern. Und die hat der Leiter des Sozialamts mehr als einmal unter Beweis gestellt.