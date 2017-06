Thomas Fröschle alias Topas findet, dass Comedy und Zauberkunst zusammengehören.

„Comedy und Zauberkunst haben viel gemein“, findet der Entertainer, der 2017 sowohl als Zauberer als auch als Comedian verstärkt auf deutschen Bühnen zu finden ist. Der Wunsch, über magische Kräfte zu verfügen, ist so alt wie die Menschheit. Er ist auch so alt wie Topas, denn eigentlich wollte der knapp 45-Jährige nie etwas anderes tun als eben zaubern.

„Schon in der Kindheit lösten zwei Dinge unwiderstehliche Glücksgefühle in mir aus: wenn ich mich einem Publikum präsentieren konnte und es auf meine Darbietung mit Staunen und Begeisterung reagierte“, verrät der gebürtige Stuttgarter. Was anfänglich noch wie ein ungewöhnliches Hobby aussieht, mutiert schnell zur Passion, als er im zarten Alter von zehn Jahren Bekanntschaft mit dem Magischen Zirkel macht, der ihm zum ersten Mal einen Blick in die Welt professioneller Zauberkunst erlaubt.

Während andere in der Disco abhotten oder mit der Freundin knutschen, zersägt Fröschle Jungfrauen und feilt an der Kunst der Illusion.

Stetig unterstützt von Mentor und Freund Eberhard Riese, katapultiert der Gewinn der Fédération Internationale des Sociétés Magiques-Weltmeisterschaften 1988 den Teenager endgültig in die Riege der Weltklassemagier. Aus Thomas Fröschle wird Topas.

In den folgenden Jahrzehnten zaubert sich das Naturtalent kreuz und quer durch die Welt, oft gemeinsam mit seiner Ehefrau, die als Magierin „Roxanne“ ebenfalls einen internationalen Ruf genießt. In den wenigen Mußestunden denkt er sich neue Kunststücke aus und studiert sie ein – ein müh­sames Geschäft, das viel Geduld erfordert: „Meine Faustregel besagt, dass ein 10-Minuten-Auftritt etwa vier Jahre Vorbereitungszeit benötigt.“ Doch ist es tatsächlich nur die tech­nische Finesse, die einen

guten Magier ausmacht? Topas schmunzelt. „Jemand hat mal gesagt, ein Magier ist ein Schauspieler, der die Rolle des Magiers spielt. Das trifft es eigentlich ganz gut.“ Mehr verrät er nicht, schließlich soll das Publikum idealerweise weder eine Vermutung noch eine Erklärung für das Geschehen auf der Bühne haben. Dem Nachwuchs gibt er indes einen Tipp mit auf den Weg: üben, üben, üben! Vor Publikum selbstverständlich, das sei der beste Kritiker.

Seit einigen Jahren steht Fröschle auch als Comedian auf der Bühne. „Witz und Humor gehören zu meinem Charakter und ich fand die Idee reizvoll, mich in diesem Genre auszuprobieren. Schließlich gehen Comedy und Zauberei nur unterschiedlich mit der Realität um: Der Zauberer verbirgt sie und bedient sich dazu Tricks und Täuschung, der Comedian nimmt sie öffentlich mal ironisch, mal sardonisch aufs Korn.“ Dass die Comedy ihm darüber hinaus die Chance bietet, öfter mal längere Perioden zu Hause bei der Familie zu bleiben, nimmt der Vater eines sechsjährigen Sohnes als zusätzlichen Pluspunkt gerne in Kauf.

Tipp: Ab 5. Juli stehen Topas und Roxanne sowie die Sandmalerin Katrin Weissensee mit „Summer Countdown“ im Fried­richsbau Varieté auf der Bühne; am 21. Dezember startet Fröschles neues Comedy-Programm „Ende Legende“ im Renitenztheater.