Das ehemaliges Rallye-As eröffnet im Porsche-Museum in Zuffenhausen Sonderausstellung.

„Der Lange“, wie sie ihn gern nennen, ist mit seinen 1,96 Metern nicht zu übersehen. Im Foyer des Porsche-Museums steht Walter Röhrl wie ein Leuchtturm umringt von Fans, Fotografen und Reportern. Er ist eine Legende zum Anfassen. Rund 30 Jahre ist es her, dass der Regensburger sein letztes Rennen gewonnen hat, aber seine Popularität ist ungebrochen. Vorige Woche feierte er seinen 70. Geburtstag. Der Trubel um seine Person ist ihm sichtlich unangenehm. „Ich habe es überlebt“, meint Röhrl und freut sich darauf, heimfahren zu dürfen zu seiner Frau Monika.

Die Sonderausstellung „Genie auf Rädern“ im Porsche-Museum ist ihm allein gewidmet. Noch bis zum 14. Mai wird dem Porsche-Markenbotschafter Walter Röhrl gehuldigt. Neben sieben Exponaten wird auf die Meilensteine seiner Karriere zurückgeblickt. Der Besucher hat zudem die Möglichkeit, anhand eines interaktiven Kleinexponats selbst zu durchleben, wie Walter Röhrl kuppelt, schaltet und bremst.

„Genie auf Rädern“, so hatte ihn einst Niki Lauda, ein anderer Großer des Motorsports, genannt. Tatsächlich gehört er zu den herausragenden Rallye-Fahrern der Motorsport­geschichte. Und er ist ein großer Erzähler vor dem Herrn. Kaum wirft einer der ihn Umstehenden im Museum ein Stichwort in den Raum: Rallye San Remo, Lancia Stratos, spekta­kulärster Unfall, Porsche Carrera GT – schon sprudeln die Geschichten aus ihm heraus.

Die Rennfahrerkarriere war Röhrl nicht in die Wiege gelegt. Wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, hätte er den Beruf des Steinmetzen ergriffen. Stattdessen trat er in die Dienste des Bischöflichen Ordinariats Regensburg. Bald wurde er dort im Außendienst eingesetzt und spulte so im Jahr circa 120 000 Kilometer als „Bischöflicher Sekretär“ und Dienstfahrer seines Chefs, des Rechtsvertreters der bayerischen Bischöfe, im Auto ab. Sein Chef war damals der Meinung, dass aus dem langen Schlacks wohl nie etwas Gescheites würde. So kann man sich irren.

Die Verbindung zum Rennsport kam über das Skifahren zustande. Der ausgebildete Skilehrer Röhrl lernte im Skiclub Regensburg Herbert Marecek kennen, der wurde sein erster Beifahrer. Marecek überredete ihn auch, die Rallye Bavaria 1968 mitzufahren, bei der er auf einem Fiat 850 Coupé ohne jedes Training startete. Ein Jahr später wurde er auf derselben Rallye Zweiter, dieses Mal in einen BMW 2002 TI. Von da an war die Karriere Röhrls nicht mehr zu stoppen.

Walter Röhrl ist der einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Zwei Mal gewann er diesen Titel, das erste Mal 1980 mit Fiat, zwei Jahre später mit dem Opel Ascona 400. Insgesamt stehen für ihn 14 Siege bei Rallye-WM-Läufen zu Buche, hiervon einer mit Copilot Jochen Berger, alle weiteren mit Christian Geistdörfer. 1983 hätte er ein drittes Mal Weltmeister werden können, verzichtete aber freiwillig auf die letzten drei Rennen, die ihm die nötigen Punkte gebracht hätten. „Ich wollte mich nicht mehr dem Druck des Gewinnenmüssens aussetzen“, erzählt Röhrl. Den Platz auf dem Siegerpodest wollte er immer so schnell wie möglich verlassen. Auch bei seiner Lieblingsrallye in all den Jahren, der Rallye Monte Carlo, die er vier Mal für sich entscheiden konnte. Parallel zu seiner Karriere als Rallye-Sportler fuhr Röhrl auch Rundstreckenrennen.

Natürlich muss er auch die Geschichte seines spektakulärsten Unfalls bei der Rallye San Remo erzählen, den er selbst verschuldet hatte. „Ohne Schutzengel schaut man da alt aus.“ Seine Erzählungen und Sprüche sind legendär. Vom Meister des Drifts, wie die Fahrtechnik genannt wird, bei der sich das Fahrzeug in einer Kurve seitlich zur eigenen Längsachse bewegt, stammt der Spruch: „Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben.“

Seinen Erfolg führt er auf seine gute Physis zurück. Röhrl war nicht nur ein exzellenter Skifahrer, sondern auch Tischtennisspieler und Ruderer. „Mein Leben ist immer Bewegung gewesen“, erzählt er. Und wenn er was machte, dann zu hundert Prozent. Neben der Fitness war es aber vor allem sein Gefühl für das Spiel mit Gas und Bremse. „Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere“, sagt Röhrl. Oder anders ausgedrückt, Talent ist für ihn das intuitive Steuern des Autos.

Mit besonderer Freude füllt ihn bis heute die Arbeit bei Porsche aus. Nach seiner aktiven Karriere fragte ihn der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, ob Röhrl nicht als Testfahrer und Repräsentant arbeiten wollte. Röhrl wollte. Unter anderem war er maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Porsche Carrera GT. Als er im PorscheMuseum vor dem Fahrzeug steht, gerät er direkt ins Schwärmen. „Noch heute kriege ich, wenn ich das Auto sehe, eine Gänsehaut.“