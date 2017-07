Von Nagold bis nach Geislingen: Das Stuttgarter Wochenblatt verlost zusammen mit dem VVS vier organisierte Ausflüge – und dazu ein Senioren-Jahresticket.

Ob eine Kostümführung im Schloss in Kirchheim/Teck, eine Stocherkahnfahrt in Nagold, der Besuch Mercedes Benz-Museums inklusive Führung in der Mercedes-Benz-Arena – und Besichtigung der VfB-Kabinen – oder eine Besichtigung des WMF-Werkes in Geislingen mit anschließender Stadtführung: Bei der Leseraktion des Stuttgarter Wochenblattes zusammen mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gibt es für Senioren attraktive Tagesauflüge zu interessanten Zielen in der Region zu gewinnen.

Die Gewinner sind zu Schloss-, Stadt- und Werksführungen und Mittagessen eingeladen, das Tagesticket für Bus und Bahn für die Fahrt ans Ziel spendiert der VVS obendrein. Und das Beste: Unter allen Teilnehmern wird zusätzlich ein Senioren-Jahresticket verlost!

Die vier Tagestouren (für jeweils zehn Personen plus eine Begleitperson), starten alle im Sommer. Los geht es am Freitag, 11. August, mit dem Ausflug nach Kirchheim/Teck. Zwei Wochen später steht am Mittwoch, 23. August, der Besuch des Mercedes-Benz-Museums und der Mercedes-Benz-Arena mit Kabinenbesichtigung des VfB auf dem Programm.

Am Dienstag, 5. September, legen die Gewinner in Nagold mit dem Stocherkahn ab. Die letzte Tour führt am Mittwoch, 20. September, nach Geislingen, unter anderem mit WMF-Werkbesichtigung. Und nun – nichts wie dann ran an die Telefone und für seinen Favoriten anrufen!



Viel Glück dabei!

So machen Sie mit

Bis zum 18. Juli sind die folgenden Rufnummer geschaltet.:

0 13 79 / 88 41 15 - 01 (Kirchheim am 11. August)

0 13 79 / 88 41 15 - 02 (Mercedes/VfB am 23. August),

0 13 79 / 88 41 15 - 03 (Ausflug Nagold am 5. September)

0 13 79 / 88 41 15 - 04 (Ausflug Geislingen am 20. September)