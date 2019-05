Sechs Ausflugsziele: Das Stuttgarter Wochenblatt und der VVS freuen sich auf Leserinnen und Leser zur gemeinsamen Erkundung der Region per ÖPNV.

Auch in diesem Jahr ar- beiten das Stuttgarter Wochenblatt und der Verkehrs- und Tarifverbund (VVS) zusammen und bieten sechs Ausflugsziele (immer mittwochs) in der Region für Senioren 60 plus an – inklusive Führung, VVS-Ticket, Einkehr ins Restaurant, Werksführungen, Museumsbesuch oder Freizeitaktivität.Und der Hit schlechthin: Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein VVS-Senioren-Ticket im Wert von 560,40 Euro verlost! Die zehn mal zwei Tagestickets des VVS für das jeweilige Ausflugsziel werden den Gewinnerinnen und Gewinnern zugesandt. Bitte abstempeln, die Tickets gelten dann ab sofort an diesem Tag.

Und wohin geht’s?

Tour 1: Am 26. Juni wartet Marbach mit einem Besuch des Schiller-Nationalmuseums auf die Teilnehmer.

Tour 2: Göppingen mit Stadtführung und Märklin- Besuch steht am 3. Juli auf dem Programm.

Tour 3: Weil der Stadt mit Besuch des Kepler-Museums ist das Ausflugsziel am 10. Juli.

Tour 4 führt am 17. Juli nach Waiblingen (Magd Agnes, Bellovedere Da Toni, Führung Galerie Stihl).

Tour 5 am 24. Juli bietet neben einer Stadtführung durch Echterdingen auch eine Flughafenführung.

Beim letzten Termin, der Tour 6, am 31. Juli locken eine historische Stadtführung durch Bad Cannstatt und eine Führung „Wilhelma inside“.

Lieblings-Tour wählen:

Tour 1, Mittwoch, 26. Juni, Marbach, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 01

Tour 2, Mittwoch, 3. Juli, Göppingen, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 02

Tour 3, Mittwoch, 10. Juli, Weil der Stadt, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 03

Tour 4, Mittwoch, 17. Juli, Waiblingen, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 04

Tour 5, Mittwoch, 24. Juli, Echterdingen/Flughafen, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 05

Tour 6, Mittwoch, 31. Juli, Bad Cannstatt/Wilhelma, Hotline 0 13 79 / 88 41 15 - 06.

Ihr Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,50 Euro, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

Bei allen Zielen ist eine Führung dabei. Die Teilnehmer sollten noch gut zu Fuß sein. Wir bitten um Kenntnisnahme der Beschreibungen im Innenteil. Alle Kosten für Führung, Einkehr und Tagesticket übernimmt der VVS.