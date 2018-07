16. Afrika-Festival steigt von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli – Ein Ort der Begegnung für Menschen aller Nationen: Ideal, um neue Kontakte zu knüpfen oder alte Freundschaften zu pflegen.

eit 2003 lockt das Afrika-Festival Stuttgart, immer am zweiten Wochenende im Juli, tausende Besucher in den Stadtteil Stuttgart-Heslach. Das Festival für afrikanische Musik und Kultur steigt dieses Jahr vom 6. bis zum 8. Juli auf dem Erwin-Schoettle-Platz.Das Programm ist auch diesmal wieder bunt und vielfältig. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 6. Juli, durch Schirmherr Cem Özdemir. Am selben Tag findet um 18 Uhr ein afrikanischer Eröffnungsgottesdienst in der Matthäuskirche statt.Auf der Bühne wird an drei Tagen gezeigt, was Afrika an Musik, Tanz und Mode zu bieten hat. Die Bandbreite der Darbietungen reicht von Afrojazz über Reggae und Orientalpop bis zu Afropop.

Im Alten Feuerwehrhaus gibt es am Samstag, 7. Juli und am Sonntag, 8. Juli, neben Vorträgen zu Themen der afrikanischen Gegenwart auch Lesungen und Workshops. Am Samstag, 15 bis 16.30 Uhr stellen Ingenieure ohne Grenzen ein Schulbauprojekt in Simbabwe vor. Das Kinderzelt und seine Betreuer laden kleine Besucher am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr zum Spielen, Malen und Staunen ein.Auf dem Markt des Festivals können an allen Tagen farbenfrohe Verkaufsstände bestaunt werden. Waren aus ganz Afrika werden angeboten und schaffen das Bild eines lebhaften Handelsplatzes, wie er typisch für afrikanische Städte ist. Fremde, exotische Düfte locken an Ständen, die kulinarische Schätze ihrer Heimatländer anbieten und zum Probieren der Speisen verführen.

Das ganze Programm, einen Festivalplan sowie weitere Infos gibt es unter www.afrikafestival-stuttgart.de.