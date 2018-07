Im Rahmen des Sommerfestivals „Stuttgart am Meer“ kann vom 27. Juli bis zum 5. August im Garten des Stadtpalais auf einer mobilen Welle gesurft werden.

Vom 27. Juli bis zum 9. September feiert das Stadt­Palais in Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung sein großes Sommerfestival „Stuttgart am Meer“. Der Bereich vor den Treppen des StadtPalais und der Garten um das Haus werden während der Sommerferien zur Erlebnis­fläche für Erwachsene. Ein künstlicher Wasserbereich und zahlreiche Veranstaltungen rund um urbane Sportarten verwandeln den Museumsgarten in eine großstädtische Oase. Für alle surfbegeisterten Stuttgarter dürfte ein Traum in Erfüllung gehen: Wellenreiten in der eigenen Stadt! Vom 27. Juli bis 5. August gastiert eine mobile Surf-Anlage im Garten des StadtPalais. Die aufblasbare Surfstation mit einer Innenpoolfläche von acht mal zwölf Metern ist eine Kooperation des Museums für Stuttgart mit den Surf-Days.

Die mobile Welle ist für alle geeignet, egal, ob Surfprofi oder Einsteiger. Es kann im Stehen, Liegen oder auf den Knien gesurft werden – ein Lehrer gibt erste Einweisungen und schult Neueinsteiger. Das Board wird vor Ort bereitgestellt, nur Handtuch und Badebekleidung sollten die Stuttgarter Surfer selbst mitbringen. Eine halbe Stunde Surfspaß kostet 15 Euro.

Möglich wird der Surfspaß mitten in der Stuttgarter Innenstadt indem vier Pumpen mit einer Gesamtleistung von rund 40 Kilowatt insgesamt 35 Kubikmeter Wasser eine fünf Meter breite, wellenförmige Struktur hinauf pumpen und so das Surfboard auf einem rund 15 Zentimeter dicken Wasserfilm, dem „Flow“, zum Gleiten bringen. „Das Einzigartige an der Konstruktion ist das authentische Surfgefühl“, sagt Thilo Trefz von den Surf-Days und ergänzt: „Es ist uns ein Anliegen mit unserer Surfanlage den Natursport Wellenreiten auch in nachgebauten Bedingungen möglichst nachhaltig zu betreiben.“

Surfsession gefällig?

Termine können ab sofort online unter www.surf-days.com/shop gebucht werden. Kurzentschlossene fragen während des Festivals direkt im Museumsgarten nach freien Zeiten.