Am 14. April hat Stuttgarts Museumslandschaft Zuwachs bekommen. Anlässlich der Eröffnung des Stadtmuseums lockt das Festival „Welcome to your Stadtpalais“.

„Endlich offen“, seufzt Museumsdirektor Dr. Torben Giese. Und er hat recht, denn von der initialen Idee, ein Stadtmuseum in Stuttgart zu etablieren, bis zur Fertigstellung des Projekts gingen immerhin rund 18 Jahre ins Land. Nun hat das „Stadtpalais“ nach langer Planungsphase, dreijährigem Umbau, mehrmonatiger Zwischennutzung und Ausgaben in Höhe von 41 Millionen Euro seit vergangenem Samstag seine Pforten für Besucher geöffnet. „Ein ganz besonderer Ort ist hier in Stuttgart entstanden“, findet Oberbürgermeister Fritz Kuhn und würdigt insbesondere das Engagement der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr Interesse, ihre Initiative und Anteilnahme maßgeblich zum Gelingen des Projekts beitrugen.

Auch Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer freut sich über den neuen Kulturstandort: „Im Verbund mit Gastronomie und Veranstaltungen wollen wir das Palais als ein zen­trales Haus für die Stuttgarter Stadtkultur etablieren.“ „Das Museum ist ein Ort für alle und für alles“, betont Giese mit Verweis auf ein Konzept, das der Aufgabe Rechnung trägt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt zu beleuchten und sie darüber hinaus in allen Facetten erlebbar zu machen. Das Resultat ist eine gegliederte Ausstellung: „Stuttgarter Stadt­geschichten“ widmet sich prägenden Details aus der wechselvollen Vergangenheit, sucht Antworten auf Fragen nach Identität und Identifikation.

Ein Media-Guide erlaubt ganz private Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt Stuttgarter Alt- und Neubürger. Im Klanglabor, der Sonderschau „Sound of Stuttgart“, wird Stuttgart hörbar: Vogelgezwitscher, Verkehr, Baulärm symbolisieren eine lebendige Stadt. In „Stuttgart und Du 2038“ wiederum dreht sich alles um Erwartungen, die jeder Einzelne an seine Stadt der Zukunft hat. Im Untergeschoss, im Stadtlabor, ist man da schon einen Schritt weiter: Auf der Kinderbaustelle „Bau mit“ hat die Zukunft längst begonnen. „Städte werden immer mehr zu Orten der Identitätsbildung. Insofern ist das neue Stadtpalais höchst aktuell, und aus ihm kann neue Kraft erwachsen“, lobt Kuhn das Konzept.

Wer die Vergangenheit nicht kenne, sei in der Gegenwart orientierungslos und habe keinen Plan von der Zukunft, so der Hinweis in Richtung der anwesenden Jugend.

Das Festival „Welcome to your Stadtpalais“

Anlässlich der Eröffnung findet das Festival „Welcome to your Stadtpalais“ statt. Zu den Highlights zählt „Sound of SOKO Stuttgart“, eine Sound-Aktion, bei der auch das Engagement der Besucher gefragt ist (20. April, 19 Uhr). Zur Samstagabendparty laden Turntablerocker mit Michi Beck und Thomilla. Das Sonntagskonzert der Stuttgarter Musikschule ab 11 Uhr richtet sich nicht nur an Angehörige. Die Performance „König Wilhelm II.“ am 22. April, 15 bis 17 Uhr, mit Jugendlichen des Ensembles Lokstoff und die „Lichtgestalten“, eine fassadenfüllende Lichtskulptur der Künstler Philipp Kaiser und Dominik Schatz, sind ebenfalls Höhepunkte. Mit Ausnahme der Party sind alle Veranstaltungen kostenfrei. Mehr unter www.stadtpalais-stuttgart.de