Die Arbeitsgruppe „Rotebühl 28“ bringt frischen Wind in die Volkshochschule Stuttgart. Ihre Kurse richten sich an junge Erwachsene zwischen 16 und 28 Jahren.

„Volkshochschulen haben bei jungen Menschen ein bestimmtes Image“, sagt Pia Köber, Projektmitarbeiterin von „Rotebühl 28“ an der Volkshochschule (VHS) Stuttgart. Zu den Kursen kämen erfahrungsgemäß eher Menschen ab vierzig Jahren. Um auch für die Jüngeren eine attraktive Anlaufstelle zu sein, wurde an der VHS 2009 die Gruppe „Rotebühl 28“ gegründet.

Seit rund einem Jahr bietet Rotebühl 28 eigens konzipierte Kurse speziell für 16- bis 28-Jährige an. Das Angebot reicht vom Poetry-Slam-Workshop bis zum veganen Kochkurs. Dozenten können Blogger, Musiker, Texter oder alle sein, die für ein Thema brennen. „Mit Rotebühl 28 zeigt die VHS ihr junges Gesicht“, sagt Köber. „Die Dozenten dürfen bei uns ruhig etwas jünger und unsere Zielgruppe auf Social Media aktiv sein.“ Die Kurse sollen die Lebensrealität der jungen Menschen widerspiegeln. „Wir schauen, wo wir die jungen Leute abholen können. Unsere Kurse reichen vom Thema Nachhaltigkeit über die berufliche Orientierung bis zu Kunst, Politik und Gesellschaft“, so Köber.

Am Samstag, 16. März, findet ein „Zumba meets Fitness Brunch“ statt, bei dem nach einer Tanztstunde gemeinsam im Café Rudolfs gefrühstückt wird. Am Freitag, 29. März, zeigt ein „Upcycling“-Workshop in der Ökostation, was man aus alten Gegenständen Schönes basteln kann. Ab sofort organisiert die junge VHS regelmäßig eine Open Stage, bei der sich Künstler, Musiker und Poeten präsentieren können.

Rotebühl 28 besteht hauptsächlich aus jungen Mitarbeitern der VHS, die freiwillig am Projekt arbeiten. Die junge VHS ist immer offen für interessante Dozenten oder neue Projektideen. Diese können an rotebuehl28@vhs-stuttgart.de geschickt werden. Unter dieser Adresse kann man sich auch für die Open Stage bewerben.

Neugierig geworden?

Rotebühl 28 bietet Kurse in den folgenden Kategorien an:

• Deine Stadt

• Lifestyle und Trends

• Body and Soul

• Von der Muse geküsst

• Up to Date im Beruf

• Politik und Gesellschaft

Eine Kursübersicht finden Interessierte im aktuellen Programmheft der Volkshochschule Stuttgart oder unter www.vhsstuttgart.de/programm/gesellschaftpolitikundumwelt/rotebuehl28. Aktuelles gibt’s auch auf Instagram unter rotebuehl28.