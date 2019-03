Bei der Langen Nacht der Museen am 23. März zeigt sich die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene in all ihren Facetten.

Museen, Galerien, historische Gebäude und Denkmäler laden am Abend und in der Nacht vom 23. März von 19 bis 2 Uhr zur nächtlichen Rundreise. Vielseitige Ausstellungen, aufregende Events und ausgelassene Partys locken Nachtschwärmer bis in den frühen Morgen zu bekannten und geheimen Orten der Stadt. Bus- und Bahn-Shuttles verbinden alle teilnehmenden Häuser zu einer spannenden Entdeckungstour.

Wo Türen sonst verschlossen bleiben, locken bei der Langen Nacht der Museen seltene Einblicke hinter die Kulissen. Im Bunker unter dem Marktplatz öffnen sich dicke Stahltüren für Rundgänge durch fensterlose Gästezimmer. Unter dem Landesmuseum können Besucher historische Mauern besichtigen, die bei Ausgrabungsarbeiten im Alten Schloss zum Vorschein kamen.

Das Stadtpalais widmet Manfred Rommel eine biografische Sonderausstellung, präsentiert Graffiti-Kunst in Echtzeit und lädt zum Mitsingen ein. Im Hotel Silber erinnert eine Video-Projektion an die Opfer des NS-Terrors, außerdem führen Geschichtsexperten durch die ehemalige Gestapozentrale. Für junge Kunstentdecker bietet die Lange Nacht der Museen bereits ab 16 Uhr ein Kinderprogramm. Das Lange-Nacht-Ticket gilt am 23. März ab 12 Uhr als VVS-Kombiticket. Es berechtigt zur Nutzung aller VVS-Verkehrsmittel zweiter Klasse bis Betriebsschluss im gesamten VVS-Netz.

Tickets

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich:

• bei vielen beteiligten Museen und Galerien

• unter www.lange-nacht.de

• unter Ticket-Hotline: 07 11 / 6 01 54 44

• bei allen Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der Region

Der Ticketpreis für Erwachsene beträgt 19 Euro, für Kinder vier Euro (6-14 Jahre). Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt. An der Abendkasse sind Tickets bei allen beteiligten Häusern erhältlich. Weitere Infos: www.lange-nacht.de.