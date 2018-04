Das Ausstellungsprojekt „Überlebensgeschichten von A bis Z – Dinge von Geflüchteten“ im Haus der Geschichte Baden-Württemberg geht in die Verlängerung.

Schuhe, Gebetskette, Geldnote oder Rollstuhl: Jeder, der leblosen Gegenstände, die im Haus der Geschichte Baden-Württemberg im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Überlebensgeschichten von A bis Z – Dinge von Geflüchteten“ zu sehen sind, erzählen jeweils eine einzigartige Geschichte: Von Flucht und Vertreibung, von Hoffnung, Glaube und Überlebenskämpfen als auch vom Ankommen in einer neuen (Lebens)welt. Es sind insgesamt 26 Gegenstände von Geflüchteten, die vor dem Gebäude und im Foyer ausgestellt sind – von A wie Angst bis Z wie Zulassung. Ein jeder hat eine besondere Bedeutung, eine beeindruckende Geschichte.

Und genau diese Geschichten dürfen auch weiterhin entdeckt werden, denn statt einer Finissage – eigentlich sollte die Ausstellung am 8. April schließen – geht es ab in die Verlängerung – und zwar bis 24. Februar 2019. Der Grund: Das Flucht-ABC stoße laut Leiter Prof. Dr. Thomas Schnabel auf viel Interesse – vor allem bei jungen Menschen. Schulklassen und Freiwilligendienstleistende würden gezielt zu Führungen und Gesprächen mit geflüchteten Projektbeteiligten kommen und sich mit ihnen austauschen. Mit dem Talk „Wo stehe ich heute?“ startet am 8. April um 14.30 Uhr das Begleitprogramm zur zweiten Ausstellungsphase im Haus der Geschichte. An dem Projekt Beteiligte berichten über ihre aktuelle Situation: Was hat sich geändert? Würden sie heute andere Dinge in den Vitrinen ausstellen und neue Geschichten erzählen?

Das Ausstellungsprojekt „Überlebensgeschichten von A bis Z – Dinge von Geflüchteten“ im Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Straße 16, geht ab Sonntag, 8. April, in die Verlängerung – und präsentiert ein neues Begleitprogramm. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos online auf www.hdgbw.de