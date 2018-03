Viele Veranstaltungen in der Karwoche beleuchten das Leiden Christi und seine Auferstehung. Neben Konzerten werden verschiedene Ostergottesdienste mit Abendmahl ausgerichtet.

Ostern ist in sämtlichen Konfessionen das höchste Fest – kein Wunder, dass viele Komponisten großartige Werke vertont haben, um die Passionsgeschichte lebendig werden zu lassen. In etlichen Kirchen Stuttgarts wird deshalb die Karwoche musikalisch gestaltet: Stadt­dekan Søren Schwesig predigt am Karfreitag, 30. März, um 9.30 Uhr in der Gedächtniskirche, Hölderlinstraße 14. Der Gottesdienst mit Abendmahl wird vom Figuralchor mitgestaltet, der von Charles Gounod (1818-1893) „Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz“ aufführt. Verschiedene Arien stehen hingegen um 10 Uhr in der Leonhardskirche auf dem Programm.

Um 15 Uhr führen der Kammerchor Ostfildern, das Markusorchester, die Markuskantorei und der Kammerchor Ostfildern Werke von Liszt, Bach, Mozart auf. Der Ökumenische Chor Heslach singt ebenfalls um 15 Uhr ein modernes Werk von Paul Ernst Ruppel in der St. Josefskirche, Finkenstraße 36. In der Stiftskirche präsentiert Kay Johannsen ein Karfreitagskonzert um 19 Uhr unter dem Motto „Credo in Deum“. Der Eintritt kostet zwischen sieben und 30 Euro. In der Paul-Gerhardt-Kirche, Rosenbergstraße 194, führt der Paul-Gerhardt-Chor um 17 Uhr G. Pergoless’ „Stabat Mater“ und Bachs Kantate „Wachet, betet“, BWV 70, auf. Der Eintritt beträgt 14, ermäßigt zwölf Euro, für Mitglieder im Förderkreis. Schüler und Studenten sechs Euro. Die Familienkarte kostet 30 Euro.

Eine Ökumenische Osternachtsfeier wird am Karsamstag, 31. März, um 21 Uhr in der Leonhardskirche ausgerichtet. Am Ostersonntag, 1. April, um 8 Uhr steht eine Auferstehungsfeier mit Vikar E. Ruccius-Rathgeber und dem Posaunenchor in der Feierhalle auf dem Heslacher Friedhof, Benckendorffstraße 15, an.

Alle Veranstaltungen finden sich auf den Seiten der Ev. Kirche Stuttgart unter www.ev-ki-stu.de und der katholischen Kirche auf www.kath-kirche-stuttgart.de