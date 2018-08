Freundeskreis, Cro und Max Herre – alles Künstler „Made in Stuttgart“. Die Redaktion der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“ zeigen mit ihrer Multimedia-Reportage, wie der Hip-Hop im Kessel entstanden ist.

„Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar.“ Ein Song, der einer Hymne gleicht. Damit unterstreicht die Band Massive Töne ihre Verbundenheit zu Stuttgart, dem Hip-Hop-Mekka Deutschlands. Bekannte, erfolgreiche Lieder von Künstlern wie Bausa „Was du Liebe nennst“ oder „Einmal um die Welt“ von Cro könnte man ebenso zitieren. Aber es geht nicht um die Welt, deutscher Hip-Hop hat unter anderem seine Hochburg in Stuttgart. „Stuttgarter Hip-Hop war sehr lange und ist heute wieder auf nationaler Ebene sehr erfolgreich“, sagt Kathrin Waldow aus dem Autoren-Team der Multimedia-Reportage „Willkommen in der Mutterstadt“ der Stuttgarter Zeitung.

Warum ausgerechnet diese Stadt? Wie hat sich die Szene in den vergangenen 25 Jahren verändert? Und wie viel Hip-Hop steckt noch in Stuttgart? Das sind nur drei der Fragen, die sich Hannes Opel, Ingmar Volkmann, Kathrin Waldow und Siri Warrlich aus der Redaktion der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gestellt haben. Aus diesem Impuls habe das Projekt Gestalt angenommen und eine Eigendynamik entwickelt. „Wir wollten die Geschichte des Stuttgarter Hip-Hops erzählen“, sagt Kathrin Waldow. Das private und journalistische Interesse sei bei allen Beteiligten sehr hoch gewesen. „Es war ein langer, anstrengender und aufwendiger Prozess, aber dennoch ist es ein Herzensprojekt“, sagt sie. Die Reportage beleuchtet die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Hip-Hops im Kessel. „Uns war klar, dass das Projekt auf jeden Fall multimedial sein muss, dass hatte oberste Priorität.“

Hip-Hop in Stuttgart wird in den 1990er-Jahren mit Künstlern wie Freundeskreis, Die Fantastischen Vier und Afrob in Verbindung gebracht und auch als goldene Ära bezeichnet. In den Anfängen der 2000er war es eher ruhig in der Landeshauptstadt um den Hip­-Hop, bis im Jahr 2011 Cro mit seinem Hit „Easy“ die Bühne betrat. Der „Beef“ – zu deutsch Streit – der Fantas mit der losen Künstlergemeinschaft Kolchose kommt ebenso zur Sprache wie die Vielfältigkeit der Musikform in der heutigen Zeit. „Der Hip-Hop hat sich verändert, er ist Teil der Popmusik“, sagt Waldow. Ihre Mitstreiter und sie haben viele Interviews mit den Künstlern geführt. „Sie waren sehr kooperativ und fanden das Projekt gut.“

Zum ersten Mal wird die lange Filmversion an diesem Freitag, 3. August, im Stadtpalais gezeigt. Die Besucher dürfen sich zusätzlich auf eine Podiumsdiskussion rund um das Thema „Raum für die Stuttgarter Hip-Hop-Szene“, Liveauftritte von Rappern und eine Tanzeinlage freuen. Hannes Kramer, der für die Reportage diverse Stuttgarter Musiker gezeichnet hat, ist ebenfalls vor Ort und stellt sein künstlerisches Talent live unter Beweis stellen. Im Anschluss findet im Club Schräglage die Aftershow-Party statt. „Die größte Herausforderung war es eine Reportage zu machen, die sowohl für Hip-Hop-Insider als auch für Laien interessant ist“, sagt Kathrin Waldow. Hip-Hop gehört zur DNA von Stuttgart. Im Verlauf der Jahre hat er sich verändert. Die Zukunft gehört unter anderem Künstlern wie Rin oder Nimo, die einen ganz neuen Hip-Hop-Sound präsentieren. Kathrin Waldow: „Die Geschichte geht weiter.“

Filmpremiere

Die Filmversion der Reportage „Willkommen in der Mutterstadt“ der „Stuttgarter Zeitung und Nachrichten“ wird am 3. August, 19 Uhr, im Stadtpalais gezeigt. Eine musikalische Zeitreise der Stuttgarter Hip-Hop-Szene. Der Künstler Hannes Kramer wird anwesend sein ebenso wie Protagonisten des Films. Der Eintritt ist kostenlos. Die Multimedia- Reportage steht unter www.reportage2.stuttgarter-zeitung.de/mutterstadt.