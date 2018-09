Eliszi Böhm feiert in diesem Jahr ihr 35-Jahr-Jubiläum als Clown. Lange Zeit hatte sie keinen Clownspartner mehr. Mit Sohn Nino hat sich das geändert.

Lange Zeit musste Eliszi Böhm als Clown allein auftreten. Nun scheint sie mit ihrem Sohn Nino nach vielen Jahren wieder einen Partner auf der Bühne gefunden zu haben. Noch bis Sonntag werden Böhm und ihr Sohn Nino im schwarzen Frack und mit Zylinder mit ihrem Programm „Zwei Clowns stehen Kopf“ im Zirkuszelt von Eliszis Jahrmarktstheater im Höhenpark Killesberg auftreten. Die Nachmittagsveranstaltungen beginnen jeweils um 16 Uhr. „Wir arbeiten toll zusammen“, sagt Böhm und lobt die kreative Arbeitsatmosphäre mit ihrem Sohn. Am Montag, 3. September, ebenfalls um 16 Uhr, feiern die beiden Premiere mit dem Programm „Zwei Clowns Richtung nirgendwo“. Das neue Clowns-Programm findet von 3. bis 9. September, jeweils um 16 Uhr statt.

Breakdancer Nino Böhm bereichert das Stück mit seinen Tanzeinlagen. „Das Stück arbeitet mit relativ wenig Sprache“, sagt Böhm. Es habe zuweilen etwas von einem Stummfilm, beschreibt Böhm den Charakter der Inszenierung. Während Sohn Nino eher die Rolle des Weiß-Clowns einnimmt, kann Eliszi Böhm den Part des naiven Augusts übernehmen. Wobei sie das schon immer gerne tat. Denn der August als Clowns-Figur liegt ihr am Herzen.

Der August sei im Grunde eine Frohnatur, meint Böhm. „Er ist eher der Kindliche, der Verspielte, der Naive, mit einem großen Herzen“, sagt die Künstlerin. Er habe keine Angst, spaziere einfach in die Welt hinein, ohne sich viele Gedanken zu machen. Wer mit ihm in seine Welt eintaucht, wird in eine paradiesische Kindwelt entführt. Ein Stück davon hat Böhm mit ihrem Jahrmarktstheater auf den Killesberg gezaubert. Auch für Erwachsene.

Jahrmarktstheater

1995 gründeten Eliszi Böhm und ihr Mann Uwe Kircher Eliszis Jahrmarktstheater im Höhenpark Killesberg. Mit seinen historischen Fahrgeschäften ist das Jahrmarktstheater ein nostalgisches Ausflugsziel für Jung und Alt.