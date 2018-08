Im Rahmen der Sommerwochen im Theodor-Heuss-Haus, die noch bis 2. September laufen, dreht sich alles rund um Kinderspiele, die in den fünfziger Jahren angesagt waren.

Kühle Getränke, freier Eintritt und Kinderspiele der 1950er Jahre für drinnen und draußen: Nicht zum ersten Mal lädt das Theodor-Heuss-Haus in den Sommerferien dazu ein, Spiele aus dieser Dekade des 20. Jahrhunderts kennenzulernen. Eine Zeit, in der das Handy, der Laptop und diverse Spielekonsolen noch nicht auf dem Markt waren und die Kinder in ihren Bann zogen. Doch geht das überhaupt noch – Spielen ohne Smartphone und Playstation? Im Theodor-Heuss-Haus können genau das Jung und auch Alt ausprobieren, wie unterhaltsam diese Spiele auch heute noch sind.

„Zur Verfügung stehen klassische Kinderspiele der 1950er Jahre, wie Mensch ärgere dich nicht oder Memory, aber auch Wurfspiele, die man beispielsweise auch auf dem Volksfest oder Jahrmarkt findet, sowie Riesen-Mikado – digitale Medien hat schließlich jeder zu Hause“, erklärt Historikerin Dr. Gudrun Kruip, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus. „In diesem Jahrzehnt standen vor allem Gemeinschaftsspiele im Fokus, generell war die Zeit geprägt von einem verstärkten Bedürfnis nach Gemeinschaft.“

Heutzutage würden Spiele meist digital und alleine (höchstens mit virtuellen Mitspielern oder Gegnern) gespielt werden. „Digitale Spiele sind dennoch nicht zu verdammen“, meint die Historikerin. Früher war das eben anders: In den fünfziger Jahren hatten die meisten Kinder nicht einmal einen Fernseher. Statt medialer Bespaßung wurde in der Freizeit gebastelt, vieles selbst gemacht und vor allem gespielt. Bei gutem Wetter waren die Kinder draußen und spielten gemeinsam mit anderen Kindern. Seilspringen, Murmeln, Himmel und Hölle, Sackhüpfen, Blindekuh oder Eierlaufen gehörten zu den Klassikern.

Bei Regenwetter wurde viel Karten gespielt, aber auch Mensch ärgere dich nicht, Fang den Hut oder Memory – und je mehr Kinder sich beteiligten, umso besser. Auch andere nicht-digitale Spiele, die früher noch unbekannt waren, aber ebenfalls viel Spaß machen, freuen sich im Theodor-Heuss-Haus auf eine rege Benutzung, etwa Riesenmikado oder Wikingerschach.

Was, wann, wo?

Die Sommerwochen finden noch bis Sonntag, 2. September, im Theodor-Heuss-Haus, Feuerbacher Weg 46, statt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ohne Anmeldung. Eine Kinderbetreuung wird nicht angeboten. Mehr Infos unter Telefon 2 53 55 58 sowie online auf www.theodor-heuss-haus.de