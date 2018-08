Im Ferienwaldheim Waldebene Ost gibt es eines definitiv nicht: Langeweile. Kurzentschlossene können ihre Kinder für den letzten Abschnitt noch anmelden.

Während unten im Kessel geschwitzt wird, kann man oben auf der Waldebene Ost zumindest ein bisschen ein kühles Lüftchen genießen. Die ersten Sommerferienwochen haben die gesamte Region ganz schön ins schwitzen gebracht und auch der Sportplatz des SV Gablenberg war trotz des Ferienwaldheimes meistens eher leer gefegt. „Wenn es sehr warm ist, gehen die meisten Gruppen natürlich am liebsten in den angrenzenden Wald“, sagt Noomi Sadowski, bei der evangelischen Jugend Stuttgart und hauptamtliche Leiterin des Ferienwaldheims Waldebene Ost. Der Wald ist natürlich ideal für jede Menge Abenteuer und Spiele. Und wird es doch mal bewölkter eignet sich der Sportplatz für Ballspiele jeglicher Art. Doch es wird nicht nur getobt im Ferienwaldheim. „Nach dem Mittagessen gibt es auch immer eine Ruhepause, in der sich jedes Kind mit seiner Decke ein bisschen zurückziehen kann“, so Sadowoski.

Vor allem für die jüngsten Teilnehmer mit gerade einmal sechs Jahren sei es von 8 bis 18 Uhr schließlich ein sehr langer Tag. Eingeteilt werden die rund 130 Kinder in Kleingruppen sortiert nach dem Alter. Betreut werden sie von insgesamt knapp 40 Ehrenamtlichen Betreuern, die jede Menge Engagement zeigen, um den Kindern möglichst schöne Ferien zu bereiten. „Rund 50 Prozent der Kinder bei uns haben eine Bonuscard“, so Sadowski. Gerade für die sind solche Ferienerlebnisse besonders wichtig, da sie oftmals keine Möglichkeiten haben mit der Familie in Urlaub zu fahren. Überhaupt ist man im Ferienwaldheim sehr stolz darauf, dass die Kinder aus solchen unterschiedlichen familiären und kulturellen Hintergründen kommen und trotzdem zu homogenen Gruppen zusammenwachsen.

Wer jetzt Lust bekommen hat auch noch zwei Wochen auf der Waldebene Ost zu verbringen, hat die Möglichkeit sich noch für den dritten und letzten Ferienabschnitt anzumelden. Dieser beginnt am Montag, 27. August, und endet am Freitag, 7. September. Der reguläre Elternbeitrag kostet 87 Euro ohne und 69,90 Euro mit Familiencard. Kinder mit aktueller Bonuscard müssen keinen Beitrag zahlen. Die Kinder müssen mindestens sechs Jahre alt und maximal 14 Jahre alt sein. Die Anmeldung erfolgt unter www.ferienwaldheim-waldebene-ost.de.

