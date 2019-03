Baumfällungen in der Reitzensteinstraße wegen Kanalerneuerung: Tiefbauamt Stuttgart will Bestandsminderung so gering wie möglich halten.

Im Stuttgarter Wochenblatt wurde bereits über eine geplante Maßnahme des städtischen Tiefbauamts berichtet, die Kanalbauarbeiten und damit einhergehend Leitungsumlegungen vorsieht. Für diese sollen in der Reitzensteinstraße, die direkt an die B 14/Cannstatter Straße angrenzt, 44 Bäume gefällt werden – weitere Bäume und Hecken seien laut dem Verein „Die Reitzensteiner“ gefährdet. Jetzt gibt es neue Informationen zur Maßnahme: „Die Leitungsumlegungen sind notwendig für die Erneuerung des Reitzensteinkanals“, erklärt Ekkehardt Schäfer vom Tiefbauamt Stuttgart.

„Der Entwässerungskanal in der Reitzen­steinstraße wurde 1878 gebaut und ist sanierungsbedürftig. Im Zuge der Sanierung erfolgt eine Vergrößerung des Kanalquerschnitts, um künftig größere Schutzwassermengen ableiten zu können. Diese Maßnahme trägt damit auch dem Klimawandel beziehungsweise den vermehrten Starkregenereignissen Rechnung.“ Im Zuge der Kanalmaßnahme würden bestehende Leitungen wie beispielsweise die Leitungen der Telekom teilweise verlegt werden müssen. Mit der gewählten Maßnahme habe man schon darauf geachtet, notwendige Eingriffe in Grünbereiche zu minimieren.

Am besten gar keine weiteren Eingriffe in die vorhandenen Grünbereiche fordert der Verein „Die Reitzensteiner“, denn bereits im Februar wurden sechs Bäume wegen der besagten Verlegung von Telekommunikationsleitungen gefällt. Vereinsmitglied Ulrich Bernhardt sprach kürzlich erneut seinen Unmut beim Bezirksbeirat Stuttgart-Ost aus und machte auf den unerträglichen Zustand, indem man sich bereits jetzt schon befinde „an der giftigsten Straße Stuttgarts“, aufmerksam.

Etwas Hoffnung gibt es: Derzeit prüfe das Tiefbauamt weitere Varianten zur Kanalerneuerung in der Reitzensteinstraße, so dass so wenig Bäume wie nur möglich gefällt werden müssen. Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost werde über das Ergebnis dieser Untersuchungen noch informiert – zu welchem Zeitpunkt stehe derzeit noch nicht fest, so Schäfer. Am Mittwoch, 20. März, 18.30 Uhr, wird das Vorhaben auch im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost Thema sein. Veranstaltungsort ist das Bürgerservicezentrum Ost.

Bisheriger Stand

Bereits sechs Bäume wurden im Februar diesen Jahres in der Reitzensteinstraße aufgrund von Leitungsumlegungen im Zuge der Kanalerneuerung des Reitzensteinkanals gefällt. Weitere Maßnahmen sollen Folgen, die weitere Baumfällungen notwendig machen. Das Tiefbauamt Stuttgart will den Baumbestand so wenig wie möglich minimieren und sucht daher nach weiteren Varianten zur Kanalerneuerung.