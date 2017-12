Die Ausstellung im Alten Haus beschäftigt sich mit Wäsche aus dem vergangenen Jahrhundert und offenbart, wie nachhaltig noch mit Gebrauchsgegenständen umgegangen wurde.

Neun Stellen, an denen das Stofftaschentuch geflickt wurde, zählt Waltraud Bücheler, die Macherin der aktuellen Ausstellung „Wir öffnen Großmutters Wäscheschrank“ im Alten Haus Hedelfingen. „Heute werden Taschen­tücher einfach weggeworfen.“ Eine ganz andere Wertschätzung habe es damals gegeben. Dies erkennt man auch an vielen anderen Stellen in der Ausstellung. Sei es bei Getreidesäcken, denen je nach Besitzverhältnisse die aktuelle Firmenbezeichnung aufgedruckt wurde, oder die Unterwäsche mit Monogramm.

Dabei soll es in der aktuellen Ausstellung des Alten Hauses nicht um Nachhaltigkeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gehen, sondern einfach nur um Wäsche. Die gibt es in allen möglichen Variationen und vor allem für die unterschiedlichsten Anlässe zu sehen. Viel Informationen und Anschauungsmaterialien gibt es auch zum Herstellungsprozess, der fand im Gegensatz zur heutigen Kleidung fast komplett in Handarbeit statt.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Wir öffnen Großmutters Wäscheschrank“ hat noch bis 11. Februar 2018 geöffnet und ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. Und 31. Dezember geschlossen. Informationen zu Führungen unter der Telefonnummer 42 14 95.