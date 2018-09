Am Samstag findet bereits das 12. Stöckachfest rund dem den Stöckachplatz statt. Eine gute Möglichkeit, Neues über das Sanierungsgebiet im Stadtteil zu erfahren.

Bei der zwölften Ausgabe des Festes steht in Sachen Sanierungsgebiet vor allem der Neubau an Stelle der Hauswirtschaftlichen Schule im Fokus. „Hier gibt es für die Anwohner noch die Möglichkeit, sich bei der Fassadengestaltung einzubringen“, so Martina Schütz vom Stadtteil- und Familienzentrum Stöckach. Das Amt für Stadtplanung- und Stadterneuerung hat bereits im Vorfeld die Anwohner mit Postkarten informiert und freut sich natürlich über rege Beteiligung.

Wer noch mehr Hintergrundinformationen zum Sanierungsgebiet als Ganzes braucht oder sich selbst einbringen möchte, kann auch jederzeit zum Stöckachtreff hinzustoßen. Der nächste findet am Dienstag, 9. Oktober, um 19 Uhr im Stadtteil- und Familienzentrum Stöckach, Metzstraße 26, statt. Gefeiert werden soll aber natürlich auch am Samstag. Start des Stöckachfestes ist um 14 Uhr. Gefeiert wird rund um den Stöckachplatz bis 18 Uhr. „Wir planen wieder ein ganz klassisches Straßenfest“, sagt Schütz. Es gibt eine Bühne, auf der Künstler aus dem Bezirk und Bewohner für ein Programm sorgen – für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt.

Sanierungsgebiet

Mehr zum Thema Sanierungsgebiet gibt es auch im Internet unter www.stoeckach29.de.