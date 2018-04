Schon seit einigen Jahren radelt die „Critical Mass“ einmal im Monat durch Stuttgart. Am Freitag, 6. April, stattet der Protest-Tross dem Osten einen Besuch ab.

Auch wenn es die „Critical Mass“ schon seit einiger Zeit in Stuttgart gibt, sorgt sie immer wieder für erstaunte Gesichter im Stuttgarter Stadtverkehr: Wo kommen diese Unmengen von Radler auf einmal her? Die Antwort lautet vom Feuersee, und sie radeln nicht nur durch die Stadt, sondern sie wollen ein Zeichen setzen: Eine Gegenbewegung zur alltäglichen Blechlawine auf Stuttgarts Straßen sein und dabei das Verkehrsmittel Fahrrad gebührend feiern. Mitradeln darf jeder: egal ob mit politischem Hintergedanken, oder weil er einfach mal die Chance nutzen möchte, ungestört vom Autoverkehr zu radeln.

Autofahrer contra Radfahrer ist ein häufiges Problem gerade im städtischen Verkehr: und genau hier möchte die „Critical Mass“ Aufklärungsarbeit leisten. Auf entspannte Weise möchte man zeigen, wie selbstverständlich auf allen Straßen Rad gefahren werden könne – solange sich der Autoverkehr in einem für alle verträglichen Rahmen bewege. Dazu trifft sich die „Critical Mass“ an jedem ersten Freitag im Monat um 18.30 Uhr am Feuersee zu einer neuen Route. Am 6. April ist es wieder soweit. Dieses Mal endet die Route nach einer Runde durch die Innenstadt im Stuttgarter Osten am Werkstatthaus, Gerokstraße 7.

Route

Die genaue Route kann im Internet auf www.criticalmassstuttgart.wordpress.com angeschaut werden.