Der 16-Jährige Eric Laube, Spieler beim SV Gablenberg, hat sich von seiner fairsten Seite gezeigt und den Schiedsrichter auf einen zu Unrecht gegebenen Elfmeter für sein Team hingewiesen.

Eine Aktion, die im Fußball leider eher Seltenheit hat: Normalerweise läuft es genau andersrum. Ein Spieler fällt und das ganze Team fordert einen Elfmeter, obwohl jeder gesehen hat, dass es keiner war: Was in der Bundesliga vorgelebt wird, zieht sich bis hinunter in die untersten Ligen und in den Jugendbereich. Doch zum Glück gibt es Ausnahmen, wie beispielsweise den 16-jährigen Eric Lauble, Jugend-Spieler beim SV Gablenberg. In der vierten Runde des Bezirkspokals ist er mit seinem Team, der B-Jugend des SV Gablenberg, gegen den SV Bonlanden angetreten. In der neunten Spielminute beim Stand von 0:0 kam ihm der gegnerische Torwart entgegen und ließ sein Bein stehen – Eric Lauble stürzte. Für den Schiedsrichter ein klares Foulspiel und Strafstoß. Der vermeintlich Gefoulte Eric Lauble wies jedoch den Unparteiischen auf die Fehlentscheidung hin. Der Strafstoß wurde zurückgenommen.

Eine faire Aktion, die belohnt wurde, denn am Ende setzten sich die Gablenberger trotz des abgelehnten Elfmetergeschenks mit 2:1 durch und konnten so ins Halbfinale einziehen. Und für den fairen Jugendspieler gab es sogar noch eine überraschende zweite Belohnung. Denn im Anschluss gewann Laible die Online-Abstimmung auf der wfv-Webseite und durfte live im Stadion gemeinsam mit einem Freund den 2:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim bejubeln. Und damit nicht genug: Der Fairplay-Botschafter des WfV, Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, überreichte Eric Lauble im Kreis seiner Jugendmannschaft, die er beim SV Gablenberg zusätzlich als Trainer betreut, persönlich eine Urkunde und zwei Tickets für das wfv-Pokalfinale.

„Es ist natürlich immer besonders bemerkenswert, wenn ein Jugendspieler, so viel Fairness an den Tag legt“, freut sich Heiner Baumeister vom WfV. Bereits seit mehreren Jahren werden Spieler für solche Aktionen beim Württembergischen Fußballverband ausgezeichnet. „Es ist immer wieder erstaunlich, was für Aktionen manche Spieler aus Fairness-Gründen bringen“, so Baumeister weiter. Besonders in Erinnerung ist ihm in dem Zusammenhang ein E-Jugendspieler geblieben, der beim Verbandsspiel SGM Oberkochen/Königsbronn gegen TSG Nattheim in der 39. Spielminute alleine auf das gegnerische Tor zulief und nur noch den Ball zur 3:1 Vorentscheidung einschieben musste. Als er jedoch sah, dass ein Spieler der SGM verletzt am Boden lag, brach er die Aktion ab und spielte den Ball zum Schiedsrichter, damit der Spieler behandelt werden konnte.

Weitere Fairplayer

Um auch weitere faire Spieler wie Eric Lauble ausfindig zu machen, setzt der württembergische Fußballverband (wfv) auf die Mithilfe aller Fußballfreunde. Wer eine ähnliche Aktion mitbekommt, kann diese dem wfv per Mail an fairplay@wuerttfv.de, per Facebook-Nachricht an die Seite Württembergischer Fußballverband (wfv) oder telefonisch an die 0170- 376 90 47 mitteilen.