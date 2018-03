Das Werkstatthaus im Stuttgarter Osten hat seit Jahresbeginn mit Alexander Jöchl einen neuen Leiter. Der möchte das Haus wieder mehr zum Stadtbezirk hin öffnen.

Ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde Jöchl mit seinem Amtsantritt im Werkstatthaus zu Jahresbeginn. Die Landeshauptstadt war ihm bis dahin völlig unbekannt und der Ruf, der ihr vorauseilte, schien auch nicht der beste: „Die Schwaben sind eher verschlossen“, musste er sich oft anhören. Abhalten ließ er sich von einer Bewerbung dadurch nicht: „Das Profil hat für mich einfach perfekt gepasst“, so Jöchl. Zuvor war er in Wien nicht nur als Künstler, sondern auch als Kurator für zeitgenössische Kunst und in der Gewerkschaftsarbeit für Künstler tätig. Zudem wurde er schnell eines Besseren belehrt. „Ich bin sehr positiv überrascht, wie offen einem die Menschen hier begegnen“, sagt Jöchl. Und öffnen möchte er auch gerne wieder das Werkstatthaus in Richtung andere Einrichtungen und als lebendiger Ort im Stadtbezirk.

„Ich habe das Haus in sehr guten Ausgangslage übernommen“, betont der Österreicher. „Hier wurde tolle künstlerische Arbeit geleistet.“ Besonders begeistern ihn die kurzen Wege zwischen den einzelnen Kunstgenres durch die verschiedenen Werkstätten. Ein Konzept, das er so aus Österreich nicht kannte. Was ihm jedoch fehlt, sind Anknüpfungspunkte an die hiesige Kunstszene, andere künstlerische Einrichtungen und, als Teil der Stuttgarter Jugendhaus GmbH, auch an Jugendeinrichtungen und Schulen. Kunstproduktion und Kunstvermittlung sollen als die zwei tragenden Säulen weiter herausgearbeitet werden. Zudem möchte Jöchl mit vielen Veranstaltungen ein möglichst breites Publikum ansprechen und den Ort als Treffpunkt im Bezirk für alle Alters- und Bevölkerungsschichten etablieren. „Das Haus bietet tolle Möglichkeiten, die gilt es zu nutzen“, so Jöchl.

Mehr Informationen zum Werkstatthaus, Gerokstraße 7, und seinem Programm gibt es auch im Internet unter www.werkstatthaus.net