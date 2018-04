Das Insektensterben beschäftigt aktuell die Politik: Stadt und Kirche wollen gegensteuern, mithilfe von besonders kleinen, aber fleißigen Helfern.

Einer der Hauptgründe für das immer verheerendere Insektensterben ist die immer geringere Vielfalt in der Pflanzenwelt. Zwar sehen viele Pflanzen schön aus, bieten aber wenig Nahrung für Insekten. Hinzu kommt der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden. Stadt und Kirche wollen nun mit der gemeinsamen Aktion „Blütenzauber – Stuttgarter Blumensamenmischung für Wildbienen, Schmetterlinge und Co.“ etwas gegen diese Entwicklung unternehmen.

Der Startschuss für die Aktion hat auf den Grünanlagen rund um die Friedenskirche stattgefunden, indem hier ein Beet mit Wildblumenarten angelegt wurde. Damit die Pflanzen nach dem Säen auch ordentlich gedeihen, kümmert sich künftig eine Kita-Kindergruppe der Evangelischen Friedensgemeinde um das Wildbeet. „Es freut mich besonders, dass Kirche und Stadt eine gemeinsame Aktion machen“, so der Bürgermeister für Städtebau und Umwelt Peter Pätzold bei der offiziellen Eröffnung.

„Schön ist vor allem, dass die Kinder bei der Aktion beteiligt sind“, ergänzte Stadtdekan Sören Schwesig. Die offizielle Einweihung soll darauf aufmerksam machen, dass insgesamt rund 5000 Samentüten in der Stadt Stuttgart ausgegeben werden, um in Schulgärten, Gemeinschaftsgärten, aber auch privaten Blumenkästen oder Gärten eingesät werden. Die Tüten inklusive Erläuterungen zu den Pflanzen gibt es zum Beispiel an der Pforte des Hospitalhofs, der Umweltberatung der Stadt sowie in den Rathäusern und Bürgerbüros.

„Blütenzauber“

Das Projekt „Blütenzauber – Stuttgarter Blumensamenmischung für Wildbienen, Schmetterlinge und Co.“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mit mehreren Teilnehmern, Es wird von der Umweltberatung im Amt für Umweltschutz und des Umweltbüros der Evangelischen Landeskirche in Württemberg initiiert.