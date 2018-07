Von Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, begeistert der Marienplatz wieder mit internationaler Livemusik, Leckereien und einer rauschenden Party.

Die Welt kommt in einem Stadtteil zusammen: Der Stuttgarter Süden lädt vom 19. bis 22. Juli erneut zum gemeinsamen Hören, Fühlen und Seele baumeln lassen ein. Palettentürme, Sitzsäcke, Hängematten und Liegestühle freuen sich mit ihren Besuchern auf eine entspannte Atmosphäre.„Die Musik auf dem Fest kommt aus der ganzen Welt – Serbien, Israel, Libanon, Finnland, Schweiz, Syrien, aus dem Vereinigten Königreich, der Niederlande und Deutschland“, sagt Reiner Bocka, Initiator und Mitglied des Vereins Marienplatzfest. „Wir lieben Menschen, die ihren eigenen künstlerischen Ausdruck suchen und finden“.Den Startschuss zum Fest gibt am Donnerstag, 19. Juli, die Band „Naked“, deren Musik Einflüsse von Balkan Swing und Jazz trägt. Danach gibt es bis um 23.30 Uhr die verschiedensten Künstler zu sehen.

Am Freitag erwartet die Besucher wieder ein gemischtes Musikprogramm und ab 22 Uhr eine Silent Disco – bei der Menschen zu Musik über Kopfhörer tanzen.Der Samstag beginnt um 13 Uhr mit einem Kinderprogramm. Ab 15 Uhr gibt es dann Straßenmusik auf die Ohren. Auch der Samstag schließt wieder mit einer Silent Disco ab. Am Sonntag ist Familientag. Es gibt Kaffee und Kuchen und die Musik beginnt erst später als sonst.Für das leibliche Wohl sorgen alternative Essens- und Getränkestände. Initiator Reiner Bocka hat noch eine Bitte an die Besucher: „Weil wir letztes Jahr so viele Teppiche verloren haben, noch ein Aufruf an alle: Bringt eure eigenen Teppiche mit, lasst euch nieder und macht Platz für andere, die keinen haben!“

Was, wann, wo?

Festbetrieb:19. Juli: 17 bis 23.30 Uhr,

20. Juli: 17 bis 0.30 Uhr,

21. Juli: 13 bis 0.30 Uhr,

22. Juli: 11 bis 23.30 Uhr

Infos unter www.marienplatzfest.de.