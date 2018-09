Den Sonnenaufgang über Stuttgart in exklusiver Atmosphäre erleben – das kann man ab September in einer neuen Veranstaltungsreihe des SWR.

Die neue Veranstaltungsreihe „Fernsehturm für Frühaufsteher“ bietet ab September die Möglichkeit, noch vor den regulären Öffnungszeiten des Fernsehturms den Sonnenaufgang über Stuttgart zu erleben. Die Veranstaltung umfasst eine Fahrt mit der historischen Zahnradbahn, einen geführten Waldspaziergang mit Fackeln zum Fernsehturm und ein Sektfrühstück bei Sonnenaufgang in 144 Metern Höhe. Der erste Termin ist Samstag, 8. September. Entwickelt wurde das neue Veranstaltungsformat von der SWR Media Services GmbH, der Betreibergesellschaft des Fernsehturms Stuttgart.

Gestartet wird in aller Frühe am Marienplatz. Nach einer kurzen, steilen Panoramafahrt mit der Zahnradbahn „Zacke“ geht es circa 30 Minuten zu Fuß weiter durch den Wald. Während des Fackelspaziergangs in der Morgendämmerung erzählen die Guides unterhaltsame Anekdoten und allerlei Wissenswertes über den ersten Fernsehturm der Welt.

Oben auf der Veranstaltungsebene des Fernsehturms erwarten die Teilnehmer ein feines Sektfrühstück und der Höhepunkt des Events: Der atemberaubende Sonnenaufgang hoch über der noch schlummernden Stadt und ihrem Umland. Ein exklusives Erlebnis für alle, die den Tag einmal auf eine ganz besondere Art beginnen möchten. Das Sonnenaufgangs-Event findet ab September einmal im Monat samstags statt. Der Preis beträgt pro Person 75 Euro. Darin enthalten sind die Hinfahrt mit der Zahnradbahn, der geführte Fackelspaziergang, die Auffahrt auf den Fernsehturm und das Sektfrühstück. Insgesamt dauert die Veranstaltung circa zweieinhalb Stunden.

Was, wann, wo?

Der erste Termin ist Samstag, 8. September. Treffpunkt ist um 5 Uhr an der Zahnradbahn-Haltestelle Marienplatz. Die Veranstaltung endet um circa 7.30 Uhr am Fernsehturm Stuttgart, Jahnstraße 120. Eine Anmeldung ist bis zum 29. August erforderlich.Weitere Termine und Tickets unter www.fernsehturm-stuttgart.de/fruehaufsteher.