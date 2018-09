Zum vierten Mal findet das Stadtteilfest „Südfeuer“ auf dem Südheimer Platz statt. Die Stadtteil-Sause steigt dieses Jahr von Freitag, 21. September, bis Sonntag, 23. September.

Am Freitag, 21. September, findet zum vierten Mal das Quartiersfest „Südfeuer“ am Südheimer Platz statt. Die Initiative „Heslach im Blick“ und das Stadtteilprojekt „KUGEL - Kulturen gemeinsam leben“ laden zu einem üppigen Sommerabschluss ein. Los geht es ab 16 Uhr. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem Grußwort des Bezirksvorstehers Raiko Grieb. Das Programm am Nachmittag beginnt um 16 Uhr mit einer Pflanzentauschbörse. Außerdem gibt es zur selben Zeit ein tolles Angebot für Kinder: Das Spielmobil „Mobifant“ macht Stockbrot. Auch findet um 16 Uhr eine Capoeiravorführung samt Workshop statt.

Interessierte können sich am kreativen Sticken mit Designerin Jelena Lom versuchen. Es gibt einen kleinen Fundus an Shirts, mitgebrachte Stücke können ebenfalls bestickt werden. Allerlei kulinarische Köstlichkeiten locken an verschiedenen Gastroständen. Das musikalische Programm beginnt um 17 Uhr mit Gitarrenspiel und Gesang von Lisa Ossig. Weiter geht es von 18.30 bis 19.30 Uhr mit „SUEDHEIM“. Die Band um Sänger und Songschreiber Mathias Bach haut den Besuchern dann feinsten Jazz-Rock um die Ohren. Von 20 bis 22 Uhr betreten „SAITE16 & Chosen Hats“ die Bühne. Sie spielen melodischen und tanzbaren Jazz sowie Songs quer durch die Rock- und Popwelt. Am Samstag bietet der SV Heslach von 14 bis 17 Uhr ein Sport- und Spielprogramm für Kinder und ihre Familien an. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr „Yoga für alle“.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen auf dem Fest ist frei. Künstler und Veranstalter freuen sich über Spenden. Bei Unwetter entfallen die Veranstaltungen. Kontakt für Rückfragen: suedfeuer@gmx.de.