Willkommensfest auf dem Marienplatz stellt sämtliche Einrichtungen des Stadtbezirks vor – bis zum 1. Mai wird gefeiert.

Richtig groß begeht der HGDV Der Süden den Start in den Mai: am Samstag, 28. April, ab 15 Uhr, laden sämtliche Einrichtungen zum „Willkommensfest für neue Südbürgerinnen und Südbürger“ und alle anderen ein. Tanzaufführungen, die Begrüßung von Bezirksvorsteher Raiko Grieb, ein Minitheaterstück gehören zum Programm. Der Internationale Bund (IB), die Initiative „Weniger Müll ist mehr!“, das Alte Feuerwehrhaus der Awo, die Naturfreunde Heslach, das Gebrüder Schmid Zentrum (GSZ) und viele mehr sind mit von der Partie.

Als Moderator führt Stefan Siller durch das Programm und interviewt auch Hagen Müller vom HGDV Der Süden. Abseits der Bühne gibt es neben dem Stand der Jugendfarm Elsental weitere Stände. Das Maifest ist eine typische Hocketse, die am 28. und 29. April ab 14 Uhr, am 30. April ab 16 Uhr und am 1. Mai bereits ab 13 Uhr mit Ess-, Verkaufs- und Infoständen dazu einlädt auf dem Marienplatz zu verweilen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Bis zum 1. Mai

Am 28., 29. April wird ab 14 Uhr, am 30. April ab 16 Uhr und am 1. Mai bereits ab 13 Uhr gefeiert.